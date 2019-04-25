Oracle раскрыла ключевые возможности новой Database 19c

Oracle представила новые функции, включенные в Oracle Database 19c. Представленная на Oracle Live SQL в начале 2019 года, новая версия Oracle Database 19c предлагает набор инноваций и является стабильной версией, рассчитанной на длительное использование.

Функция Automatic Indexing создает индексы автоматически с использованием алгоритмов машинного обучения, причем, как показали тесты, она часто справляется с этой задачей лучше, чем человек.

«Впервые база данных может сама определить оптимальный набор индексов, — отметил Доминик Джайлс, главный менеджер Oracle по продуктам Oracle Database. — При их создании учитываются структура данных, сами данные и запросы». Это означает, что «базу данных можно создать и начать использовать вовсе без каких-либо индексов или с очень небольшим набором индексов. База данных проанализирует ресурсоемкие запросы, чтобы понять, какие индексы потенциально нужны, проверит полезность отобранных кандидатов, а затем сама построит индексы, причем все это займет меньше времени, чем создание индексов вручную».

Эта функция будет работать и с базой данных, для которой индексы уже построены. В этом случае автоматическое индексирование может помочь в тонкой настройке набора индексов в БД. После создания индексов база данных постоянно проверяет их использование и удаляет ненужные. Это важно, потому что с течением времени индексы накапливаются — крупные коммерческие приложения, работающие с Oracle Database, могут создавать за годы использования тысячи таких индексов.

«Часто они создаются для отчетов или пакетных заданий, в которых уже больше нет нужды», — отметил Доминик Джайлс. Это не так безобидно, поскольку индексы увеличивают потребность базы данных в вычислительных ресурсах и ресурсах хранения.

Эта новая возможность Oracle Database 19c помогает эффективнее использовать резервную базу данных, зеркальную копию рабочей базы данных, предназначенную для аварийного восстановления.

Чтобы помочь клиентам эффективнее ее использовать, в Oracle Database 11g корпорация Oracle предложила опцию Oracle Active Data Guard, с помощью которой можно открывать резервную базу данных на чтение, создавать на ней отчеты и выполнять бэкапы.

В Oracle Database 19c реализована важная дополнительная возможность Active Data Guard DML Redirect, которая позволяет изменять данные в резервной базе данных. Как объясняет Доминик Джайлз, одна из причин такого нововведения в том, что «многие приложениям при создании отчетов требуется не только читать данные, но и делать некоторые записи в базе данных. С помощью Active Data Guard DML Redirect операции записи немедленно и прозрачно перенаправляются в первичную базу данных и после занесения в нее реплицируются в резервную БД. С точки зрения пользователя это выглядит так, как будто он обновляет данные в резервной базе данных».

Active Data Guard DML Redirect работает одинаково хорошо при размещении резервной базы данных как в локальной среде, так и в облаке, а также когда и основная, и резервная базы данных выполняются в облачной среде. Это позволяет клиентам более гибко и креативно использовать данный дополнительный ресурс.

Клиенты Oracle постоянно сталкиваются с проблемой хранения растущих объемов данных, причем для соответствия требованиям регуляторов, данные подчас должны храниться годами и находиться всегда под рукой. Гибридные секционированные таблицы в Oracle Database 19c помогут справиться с этой задачей.

Гибридные секционированные таблицы (Hybrid Partitioned Tables) позволяют совмещать в рамках одной таблицы как секции, которые находятся внутри стандартного табличного пространства, так и секции, которые размещаются на внешних дешевых системах хранения вне базы данных.

«Это означает, что все возможности аналитики СУБД Oracle можно использовать даже тогда, когда данные размещены на внешней недорогой системе хранения. Эти системы хранения данных могут располагаться как в локальном ЦОД клиента, так и в облаке. Привлекательность такой модели в том, что некоторые секции таблицы, размещенной в БД вашего ЦОД могут лежать в облаке.

Данные вне базы данных Oracle доступны только для чтения и не нуждаются в регулярном бэкапе, но к ним можно обращаться из Oracle Database.

Поддержка JSON появилась еще в Oracle Database 12c, где было реализовано нативное хранилище документов JSON и SQL-доступ. Она получила дальнейшее развитие в версии 18c с внедрением высокопроизводительной аналитики для документов JSON. В Oracle Database 19c корпорация Oracle улучшила поддержку JSON. Для традиционных разработчиков все стало еще проще.

В Oracle Database 19c появилась поддержка интерфейсов прикладного программирования Simple Oracle Document Access (SODA) для Java, Python, C и Node.js.

«Вы можете работать с широким спектром легких API-интерфейсов NoSQL, которые получают строки из документов JSON в базе данных», - сказал Доминик Джайлс.

Общая производительность витрины данных или хранилища данных может резко упасть при частом выполнении запросов с очень высокими требованиями к ресурсам ЦПУ и вводу-выводу. СУБД Oracle Database 19c «может автоматически помещать эти запросы в карантин (Query Quarantine) и блокировать их выполнение, если уровень потребления ресурсов превосходит заданные для них пороговые значения».

Новые механизмы и возможности важны, но также важна стабильность приложений и локальных инсталляций баз данных — и Oracle Database 19c ее обеспечивает.

«Стабильность является основной целью Oracle Database 19c — это релиз с долгосрочной поддержкой, — сказал Доминик Джайлс. — Циклы обновления локальных СУБД у наших клиентов достаточно длительные, и многие клиенты ждали релиз Oracle Database 19c, чтобы перейти на него с Oracle Database 11g или Oracle Database 12c».