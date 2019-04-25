«Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник

«Сервионика» (ГК «АйТеко») и группа компаний «Нетрика» подписали партнерское соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения. Цель партнерства – сделать цифровое здравоохранение доступным для клиник любого размера и формы собственности. Одним из приоритетных направлений станет интеграция созданного «Нетрикой» проекта N3.Health с облачными сервисами «Сервионики» и ее партнеров, включая платформу «СБКлауд».

Группа компаний «Нетрика» специализируется на создании региональных информационных систем для здравоохранения, включая цифровые платформы. Используя решения на основе флагманского продукта компании интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» медицинские учреждения могут обмениваться информацией о здоровье пациентов, а органы управления здравоохранением – совершенствовать региональные процессы оказания медицинской помощи: управление потоками пациентов, организацию обмена данными лабораторных и диагностических исследований, формирование интегрированной электронной медицинской карты и ряд других.

Интеграция этих решений с облачной платформой «СБКлауд» и вычислительными ресурсами в высокозащищенном ЦОДе, которые предоставит в рамках партнерства «Сервионика», позволит медицинским организациям решить сразу несколько стратегических задач: обеспечение с минимальными затратами выполнения Постановления Правительства РФ от 5 мая 2018 г. N 555 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения», соблюдение требований к обработке персональных данных, обмен данными исследований, рост оперативности и качества обслуживания пациентов, а также доступности высокотехнологичных медицинских услуг, включая сервисы телемедицины.

«Обширный опыт "Нетрики" по подключению информационных систем к ЕГИСЗ будет несомненно полезен коммерческим клиникам, ведь уже в этом году они должны начать передавать информацию в ЕГИСЗ наравне с государственными учреждениями. Услугу по подключению к ЕГИСЗ и другие сервисы цифрового здравоохранения мы планируем предоставлять совместно с нашим партнёром – компанией "Сервионика". Уверены, что высокие профессиональные компетенции "Сервионики" позволят нам масштабировать успешный опыт создания инновационных решений для государственного здравоохранения и укрепить позиции на рынке коммерческой медицины. Наша совместная цель – сделать цифровое здравоохранение доступным для клиник любого размера и формы собственности», – сказал Владимир Соловьёв, директор по развитию проекта N3.Health.

«Цифровизация здравоохранения – один из ключевых факторов перехода к цифровой экономике. Прорыв в этой области может быть достигнут при использовании современных отечественных разработок, обеспечивающих российским медикам и их пациентам максимальный доступ к передовому опыту и точной аналитике, безопасность и оперативность обмена необходимыми данными. Сотрудничество с "Нетрикой" позволяет нам применить облачные решения и сервисы на платформе "СБКлауд", уже успешно зарекомендовавшие себя в проектах для крупного бизнеса и госструктур, в важнейшей сфере – здравоохранении, качество и доступность которого важны для каждого жителя России», – отметил Евгений Щепилов, управляющий директор «Сервионика».

Интеграционная платформа «N3.Здравоохранение» обеспечивает взаимодействие государственных медучреждений с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 16 регионах России, подключено более 50 информационных систем. В 2018 году «Нетрика» запустила новый проект N3.Health, который направлен на рынок частной медицины. К нему уже подключились 4 страховые компании и 50 клиник, реализованы сервис интегрированной электронной медицинской карты и сервисы обмена данными лабораторных и инструментальных исследований. Услуги «Нетрики» для частных клиник также включают в себя организацию электронной записи на приём к врачу по полису ДМС.

Облачная платформа «СБКлауд» — мощный бизнес-инструмент, обеспечивающий простоту управления облачными ресурсами и максимальную автоматизацию рутинных операций. Учреждения здравоохранения и разработчики специализированных ИТ-решений могут использовать облако «СБКлауд» как защищенную среду для размещения информационных систем и хранилищ данных, проведения тестов и оптимизации процессов разработки.

В едином портале платформы реализованы интеграция с 1С, возможность оформления договоров с применением электронной цифровой подписи и многие другие важные функции. Платформа реализована по принципу мультиоблака, позволяющего предоставлять заказчикам широкий спектр как собственных сервисов «СБКлауд», так и комплексных, разработанных совместно с партнёрами и вендорами. Кроме того, на базе «СБКлауд» можно создавать гибридную инфраструктуру, размещенную на разных гипервизорах (VMware, KVM и др.), а также интегрировать собственные ИТ-ресурсы с облаком и оперативно перераспределять вычислительные мощности в условиях пиковых нагрузок.