МКБ обновил свой мобильный банк

Клиентам Московского кредитного банка (МКБ) стал доступен обновленный мобильный банк. Об этом CNews сообщили в пресс-службе МКБ.

Приложение выполнено в новом дизайнерском решении, изменена продуктовая визуализация, упрощена навигация между разделами.

Наибольшие изменения произошли на экране оплаты: объединены платежи, переводы, подписки на задолженности и шаблоны. Также добавлен новый раздел «События», который включает в себя выписку по всем продуктам клиента.

«Мы рады предложить клиентам современный и конкурентный сервис, который будет в дальнейшем развиваться с учетом отзывов и пожеланий пользователей. В планах модернизация дистанционных каналов и регулярные обновления мобильного банка – это только часть большой работы», – сказал Алексей Курзяков, начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ.