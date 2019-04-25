Исследование SAP и «Делойт»: менее 3% HR-специалистов в России используют предиктивную аналитику и искусственный интеллект

SAP и «Делойт» представили результаты исследования Digital HR 2019 в России. Как показал опрос, не более 2% специалистов по персоналу применяют инструменты управления знаниями с помощью искусственного интеллекта или краудсорсинга, и лишь 3% используют предиктивную аналитику на основе машинного обучения. В кадровом делопроизводстве уже 4% компаний используют чат-боты, а 6% применяют их для подбора персонала.

В исследовании приняли участие около 500 человек из 434 компаний, представляющие 14 отраслей, при этом специалистам по персоналу в ходе опроса задавались вопросы о степени автоматизации HR-систем, а сотрудникам других подразделений — о том, какие возможности они благодаря им получают. Согласно опросу, самыми «цифровыми» оказались организации, где работает более 10 тыс. человек, что неудивительно. При таком масштабе невозможно обойтись без автоматизации HR-процессов. Между тем, у многих компаний численностью до 100 человек нет отделов управления персоналом и, соответственно, об автоматизации речь не идет.

Самыми прогрессивными с точки зрения использования технологий в HR оказались компании из банковской и финансовой отраслей, металлургии и горной добычи, ИТ и телекома. Они находятся на пути от фрагментарной автоматизации HR-процессов к ее зрелой стадии. За ними следуют розница, фармацевтика, FMCG, медиа и электронная коммерция, где HR-процессы либо хорошо выстроены и автоматизированы (например, FMCG), либо часто применяются новые технологические инструменты (медиа и электронная коммерция). В третьей группе расположились транспортно-логистические, производственные и нефтегазовые компании. Несмотря на то, что многое зависит от конкретной организации, в целом в данных индустриях гораздо медленнее внедряются новые HR-технологии.

Как минимум 55% сотрудников все еще вынуждены распечатывать, подписывать и лично приносить документы в отделы кадров, несмотря на то, что более половины компаний уже внедряют системы самообслуживания на корпоративных порталах. В HR-аналитике 3% применяют предиктивный анализ на основе машинного обучения, 15% хранят HR-данные в одной интегрированной системе, но при этом 35% обходятся без выстроенных процессов и систем, поддерживающих HR-аналитику, а 60% делают аналитику по персоналу вручную, используя стандартные офисные приложения.

Интересно, что некоторые вопросы специалисты по HR и представители бизнеса видят по-разному. Например, сотрудники по персоналу выше оценивают автоматизацию кадрового делопроизводства и процессов целеполагания, а бизнес — обучения и развития персонала. Респонденты, занимающие должности разных уровней, иначе понимают зрелость цифрового HR в своих компаниях: высокий уровень цифровизации называют специалисты начальных уровней и вице-президенты. В то же время линейные руководители и менеджеры среднего звена оценивают автоматизацию ниже, чем все респонденты, вероятно, из-за того, что видят не только преимущества ИТ-систем, но и сталкиваются со всеми их сложностями и недоработками.

Среди других результатов: 7% респондентов заявили, что им доступно обучение с использованием технологий виртуальной или дополненной реальности, более 4% HR-специалистов внедряют в компании системы управления благополучием сотрудников на основе данных об их здоровье, а 7% уже внедрили ИТ-систему, которая автоматически составляет план карьерного развития сотрудника. Кроме того, 28% HR-специалистов признаются, что сотрудники их компаний активно используют для работы мессенджер Telegram.

«Сегодня создание интеллектуальных предприятий на основе управления данных — основной тренд российского бизнеса. И важную роль в этом процессе играет цифровизация HR-процессов. Согласно результатам нашего исследования, российский HR постепенно движется в сторону цифровой трансформации, ведь все больше компаний начинают применять современные технологии», — сказала Вера Соломатина, директор по персоналу SAP CIS.

«Результаты исследования "Международные тенденции в сфере человеческого капитала за 2019 год" показали, что вопрос автоматизации функции HR, в том числе применение облачных решений, входит в топ-5 приоритетов для российских компаний. Исследование Digital HR помогло увидеть ключевые "перекосы" в использовании технологий в различных функционалах HR. Особый интерес вызывает "опыт сотрудников" (не HR), который не всегда совпадает с оценкой HR-специалистов», — отметила Вера Витальева, директор группы по управлению персоналом и организационными изменениями компании «Делойт», СНГ.