HP начала продажи крупноформатного монитора Omen X Emperium 65. Цена

HP сообщила о выходе на российский рынок крупноформатного игрового монитора Omen X Emperium 65.

Монитор Omen X Emperium 65 представляет собой панель BFGD (Big Format Gaming Display), которая оптимизирована специально для игр и оснащена дисплеем диагональю 65 дюймов с разрешением 4K HDR и матрицей AMVA (Advanced MVA) с разрешением 3840 × 2160 точек.

Omen X Emperium 65 обладает тонкими рамками и высокими показателями яркости (1000 нит) и углов обзора (178 градусов).

Матричная подсветка с технологией локального затемнения с 384 зонами позволяет использовать разные уровни яркости в различных областях экрана, что обеспечивает максимальную визуальную контрастность.

Широкий диапазон насыщенных и реалистических цветов с цветовой гаммой DCI-P3 обеспечивает 95-процентный охват цветового пространства и позволяет взглянуть на передачу цвета по-новому. Повышенный коэффициент контрастности 4000:1 обеспечивает реалистичную передачу оттенков черного цвета.

Технология Nvidia G-Sync HDR синхронизирует частоту обновления экрана с параметрами графического адаптера Nvidia.

Монитор оборудован аудиосистемой мощностью 120 Вт. Также в Omen X Emperium 65 интегрирован модуль Nvidia Shield TV, который реализует возможность потоковой передачи медиаконтента на базе Android-TV и позволяет использовать популярные стриминговые сервисы, такие как Youtube и Netflix. Подсветка, которую можно настроить под цвет ПК или изображение на экране, рассеивает яркий свет дисплея и защищает глаза от усталости и утомления. Чтобы упростить использование портов, датчик автоматически включает белую подсветку разъемов на задней панели и обеспечивает бесконтактное освещение при подключении кабелей.

Монитор Omen X Emperium 65 доступен в продаже в РФ в двух комплектациях: с саундбаром по стоимости 339 999 руб. и без саундбара по цене 299 999 руб.

На монитор Omen X Emperium 65 распространяется расширенная гарантия. Устройство подлежит бесплатной замене при обнаружении хотя бы одного битого субпикселя в условиях правильной эксплуатации. Также HP предоставляет дополнительную услугу – для инсталляции монитора пользователь может бесплатно воспользоваться помощью двух инженеров компании.