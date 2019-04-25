Ericsson и «Мотив» объявили о начале сотрудничества в сфере 5G

Ericsson и телекоммуникационная группа «Мотив» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технологий связи пятого поколения (5G). В период с 2019 по 2020 гг. партнеры намерены провести ряд совместных мероприятий с целью подготовки сети сотовой связи «Мотив» к предоставлению услуг на базе технологий 5G.

Подписанное соглашение предполагает следующие планы по запуску технологий, решений и проектов: тестирование и внедрение передовых технологий MIMO4x4, LAA и Massive-MIMO; совместные мероприятия по внедрению решений динамического перераспределения спектра между 2G и LTE в 2019 г. для подготовки сети «Мотив» к переходу на новые технологии в 2020 г.; совместное лабораторное тестирование 5G-технологий радиодоступа и пакетного ядра на основе технических решений Ericsson; совместное создание пилотных зон 5G на коммерческой сети МОТИВ в соответствии с решением ГКРЧ от 24 декабря 2018 г.; совместная подготовка к развертыванию сегментов 5G на сети «Мотив».

Реализация намеченных планов будет зависить от решений регуляторов относительно распределения частот, необходимых для развития стандарта 5G на территории России.

Ericsson и «Мотив» – стратегические партнеры с долгосрочной историей сотрудничества. В частности, Ericsson является основным поставщиком оборудования для мобильных сетей «Мотив» в стандартах GSM и LTE.