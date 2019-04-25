DEAC готовит к открытию новый дата-центр в Риге

DEAC, европейский независимый оператор дата-центров, завершил первый этап строительства нового дата-центра обработки данных в Риге.

Вместительность нового дата-центра предполагает 400 серверных стоек под нужды клиентов, предоставляя уровень доступности сервиса не менее 99,98%, рассказывают в DEAC. Таким образом общее количество стоек DEAC в Риге вырастет с 330 до 730. Это будет первый дата-центр DEAC с мощностью 4 МВт, ранее построенные дата-центры мощностью 2 МВт были полностью заполнены клиентами из стран Балтии, Европы, России и СНГ. Общие инвестиции в новый дата-центр превысят 10 млн евро.

Инфраструктура нового дата-центра будет соответствовать международному стандарту Tier III. В отличии от существующих двух дата-центров DEAC в Риге, чья ИТ-инфраструктура поделена между большим количеством клиентов, ресурсы нового ЦОДа будут выделены под несколько ключевых корпоративных клиентов, для которых важен индивидуальный подход и высокий уровень надежности.

«Это отличная возможность быть не только среди первых, но и иметь свой голос в развитии дата-центра согласно нуждам предприятия, став партнером нового объекта», – сказал Андрис Гайлитис, генеральный директор компании DEAC.

Быстрорастущие российские компании, планирующие расширять свой бизнес в Европе, нуждаются в более близко расположенной ИТ-инфраструктуре для ускорения доставки контента и данных конечным пользователям, что соответствует принципам концепции Edge Computing. В свою очередь, увеличение объема данных создает потребность в индивидуальных ИТ-решениях для повышения эффективности и снижения затрат, а также в расширении ИТ-инфраструктуры, отмечают в компании.

«Месторасположение DEAC идеально в качестве транзитной точки трафика или для развертывания резервных дата-центров для выхода на европейский рынок. Между тем, частью плана "Б" предприятий может являться диверсификация рисков с помощью резервного дата-центра для обеспечения безопасности бизнесу. Новый ЦОД позволит клиентам предоставлять необходимые вычислительные ресурсы без ограничений, что является очень важным критерием при выборе поставщика ИТ-услуг», – отметил Андрис Гайлитис, генеральный директор компании DEAC.

По заявлению представителей DEAC, проект нового дата-центра в Риге разработан с учетом всех международных стандартов, надежных инженерных решений и применением передовых технологий, что позволяет обеспечить максимальную безопасность оборудования и бесперебойную работу систем.