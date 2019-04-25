Danycom объявила о расширении бизнеса в Европе и выходе на рынок финансовых услуг

Danycom разработала единую цифровую платформу – Danycom.Global, которая объединит уже существующие и новые проекты. В 2019 г. группа компаний увеличит долю на рынке SMS-агрегации, выведет MVNO в страны Евросоюза, запустит платежные, финансовые и страховые сервисы.

Danycom.Global объединяет SMS-агрегатора, виртуального мобильного оператора, курьерскую службу, колл-центр. Danycom.SMS – значительный участник российского рынка SMS-агрегации с объемом трафика более 1 млрд SMS в месяц. Компания обрабатывает 43% отечественного A2P SMS-трафика (application-to-person, от приложения к пользователю) и 1% мирового. Целевые показатели в планах на 2019 г. – довести долю на мировом рынке SMS до 1,5%.

Услугами Danycom.Mobile, виртуального оператора на сети Tele2, в России уже пользуются 120 тыс. абонентов. До конца года география присутствия расширится с 35 до 69 регионов, абонентская база увеличится до 600 тыс. человек. Локальные MVNO-проекты по модели Full MVNO будут запущены в Эстонии, Польше, Бельгии, Италии; по модели Light MVNO – в Португалии, Франции, Финляндии, Чехии. Вместе с тем на европейский рынок группа компаний выведет аналоги тарифа «Бесплатный», который дает возможность пользоваться мобильной связью без абонентской платы. В России тариф запущен в феврале 2019 г.

Одновременно в странах присутствия Danycom.Mobile начинает работу Danycom.SMS. Далее, в течение полугода, планомерно выводятся и другие услуги холдинга, в том числе банковские, финансовые и страховые, которые сейчас находятся в стадии тестирования.

«Выход на рынок виртуальных операторов в 2017 г. расширил наши возможности и органически дополнил бизнес SMS-агрегации. Очевидно, что доставка платных сообщений собственным абонентам более выгодна, чем аналогичная услуга для сторонних клиентов. В процессе работы мы создали программную платформу, которая позволит нам существенно расширить перечень предоставляемых сервисов и быстро развернуть их в любой стране Евросоюза», – сказал директор по развитию Danycom Петр Кушиков.

В 2018 г. по МСФО выручка группы Danycom.Global составила 30,2 млрд руб., что на 102% больше 2017 г. Прибыль увеличилась на 123% и достигла 2,8 млрд руб. На рост показателей повлияли органический рост бизнеса, увеличение абонентов MVNO и оптимизация расходов за счет полного цикла самообслуживания холдинга. К 2022 г. Danycom.Global планирует нарастить выручку до 73,2 млрд руб., прибыль – до 5,4 млрд руб.