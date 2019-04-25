«БАРС Груп» разработала единую систему управления питанием школьников

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, выпустила новый модуль – единую информационную систему управления организованным питанием.

Модуль создан в рамках программного продукта «БАРС.Образование – Электронная школа», состоящего из интегрированных модулей и позволяющего создать в регионе единую базу государственных образовательных организаций. На сегодняшний день системы на базе продукта используются для повышения контроля качества и обеспечения открытости образовательного процесса в 19 регионах страны. Общая численность пользователей составляет более 5,3 млн человек.

Запуск нового модуля позволит объединить в едином информационном пространстве деятельность всех участников этого процесса: органы управления образованием, образовательные организации, организаторы питания и кредитные организации, а также предоставит для родителей удобные инструменты для выбора меню и различных способов оплаты за питание, в том числе с использованием мобильных решений.

Среди задач, который решает новый модуль: прозрачность операций по оплате и ежедневным заказам на питание, возможность оперативно отслеживать и контролировать все необходимые параметры благодаря гибкой системе аналитической отчетности, полная интеграция с региональной системой школьного образования по движению учеников, учебному графику и ежедневной явке на занятия. Работа модуля будет осуществляться с учетом субсидийного обеспечения региона на питание школьников.