«Автоматика» обеспечит обработку избирательных бюллетеней в Оренбургской области

Концерн «Автоматика» выиграл конкурс на поставку 293 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в избирательную комиссию Оренбургской области. Поставка запланирована на июль 2019 года. КОИБы будут использоваться в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Сумма контракта составила 72,9 млн руб. Протокол размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Концерн «Автоматика» выступает интегратором решений для цифровых избирательных участков. Мы имеем наработанные годами компетенции в этой области и готовы поставлять наши разработки, а также предоставлять услуги по внедрению и обслуживанию не только на муниципальном, но и на федеральном уровне, а также зарубежным заказчикам. Решения Концерна, такие как комплексы обработки избирательных бюллетеней и комплексы электронного голосования (КЭГ), соответствуют мировому опыту. Они позволяют существенно упростить и ускорить процесс обработки бюллетеней. При этом надежность наших разработок находится на высоком уровне и полностью исключает воздействие на выборный процесс извне», - заявил генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней - устройство для автоматизированного подсчета голосов избирателей, формирования и печати итогового протокола. Комплекс оснащен механизмом автоматического захвата бюллетеней, считывающей линейкой, позволяющей в режиме реального времени сканировать и распознавать бюллетени. В конструкции КОИБ используется технология оптического сканирования, которая обеспечивает стабильную и надежную работу устройства. Комплекс оснащен ПО и специальной камерой, распознающей голограммы, она принимает и обрабатывает только бюллетени заданного избирательного участка, в автоматическом режиме возвращает листы, не являющиеся бюллетенями, а также считывает изображение в ультрафиолетовом диапазоне. Комплекс не позволяет опускать одновременно несколько бюллетеней.

Решение обладает функцией передачи данных посредством машиночитаемого QR- кода. Он производит прием исходных данных (описателя бюллетеня, описателя протокола) и передачу данных итогового протокола на внешнем электронном носителе информации.