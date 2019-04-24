Законопроект о 3D-моделях подготовили к внесению в Госдуму

Законопроект о 3D-моделях готов к внесению в Госдуму. Об этом CNews сообщили в АНО «Цифровая экономика».

«"Законопроект стал результатом эффективного взаимодействия экспертов от бизнеса и государства, в частности, Роспатента», – сказал директор АНО «Цифровая экономика» по направлению «Нормативное регулирование» Дмитрий Тер-Степанов.

По его словам, законопроект предусматривает, что к документам заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности можно будет приобщать 3D-модели заявляемых объектов. Это упростит этап экспертизы по существу, позволит использовать искусственный интеллект при анализе документов заявки, сократить сроки экспертизы.