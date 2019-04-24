Veeam начала 2019 год двузначным ростом в первом квартале

Veeam Software, опубликовала итоги первого квартала 2019 года. Важным вкладом в рост бизнеса Veeam стал представленный в январе Veeam Availability Suite 9.5 Обновление 4, один из главных и самых ожидаемых продуктов в истории компании, которая является одним из крупнейших частных разработчиков ПО в мире.

Veeam сообщила о 16% росте общего количества заказов по сравнению с предыдущим годом. На текущий момент число заказчиков превысило 343 000, средний темп прироста составляет 4 000 новых клиентов в месяц. Выручка (ARR) Veeam выросла на 30% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об успехе новой уникальной модели ценообразования для продуктов компании, в том числе для нового пакета Veeam Availability Suite 9.5 Обновление 4. С момента релиза в начале первого квартала пакет был скачан более 200 000 раз.

Рост выручки в регионе Россия и СНГ в первом квартале 2019 составил 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По России данный показатель достиг 63%.

«В течение первого квартала команда продаж и маркетинга Veeam фокусировалась на ключевых приоритетах, которые принесли нам явный успех и будут способствовать дальнейшему росту и укреплению наших лидерских позиций в течение года, — сказал Ратмир Тимашев, сооснователь и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Veeam. — Теперь мы реализуем максимально активную стратегию, предлагая компаниям помощь в переходе на облачные вычисления с помощью лучших в своем классе решений для резервного копирования и управления облачными данными. Согласно прогнозам IDC, 90 % организаций в течение трех лет разработают и начнут внедрять мультиоблачные стратегии управления данными[i]. Таким образом, мы видим потенциал значительного увеличения доли клиентов и партнеров, который мы будем реализовывать, поддерживая компании во всех аспектах внедрения этих стратегий и предлагая лучшие на рынке продукты и решения. Именно эта стратегия легла в основу нашей новой модели лицензирования Veeam Instance Licensing (VIL), которая была разработана для обеспечения гибкости при переносе рабочих нагрузок из локальных хранилищ в общедоступное облако и обратно без дополнительных затрат. Veeam — первая компания в отрасли, предлагающая такой гибкий подход к лицензированию, изменяющий правила игры в сфере управления мультиоблачными средами».

В январе 2019 года на рынок выпущен продукт Veeam Availability Suite 9.5 Обновление 4, предлагающий заказчикам простые, гибкие и надежные решения для миграции и хранения данных в гибридном облаке независимо от местоположения. Менее чем за 3 месяца с момента релиза количество скачиваний превысило 200 000. Используя новые возможности продукта, Veeam предлагает своим заказчикам виртуальное, физическое и облачное управление данными для любых приложений в любом облаке.

Veeam Backup для Microsoft Office 365, самый быстрорастущий продукт в истории Veeam, продемонстрировал за год рост выручки на 152 %. На текущий момент приложение Veeam Backup для Microsoft Office 365 установлено более чем в 55 000 организаций и обслуживает свыше 7 млн пользователей. Недавно Veeam выпустила третью версию этого продукта, что еще больше укрепило доминирующее положение компании на рынке резервного копирования для Microsoft Office 365. Новая версия предлагает компаниям увеличение скорости резервного копирования до 30 раз, улучшенную безопасность, прозрачность и аналитику.

Продолжает расти направление облачных решений. В первом квартале 2019 года компания Veeam сообщила о росте бизнеса облачных вычислений по сравнению с предыдущим годом на 31%.

Портфель Veeam насчитывает 343 000 заказчиков по всему миру. Среди новых заказчиков такие компании и организации, как AKKA Technologies, Совет округа Холтон, Sonoco Trident, 3Banken, Nova Scotia Liquor, Региональная информационная организация в области здравоохранения Колорадо (CORHIO), Северо-восточный университет Иллинойса (NEIU), Clear Concepts, YMRILINK, TBEA Energy India.

Продолжает демонстрировать рост партнерская программа Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). К настоящему моменту в нее входят 22 500 партнеров; 4 000 из них также прошли квалификацию для предоставления услуг резервного облачного копирования и DRaaaS (послеаварийное восстановление как услуга) с использованием Veeam Cloud Connect.

Продажи в рамках соглашений Veeam с эксклюзивными реселлерами HPE, Cisco, NetApp и Lenovo за год показали рост оборота на 56 % и рост прибыли на 39 %, что в совокупности отражает общие результаты глобального альянса партнеров-реселлеров в сфере управления данными.

В начале января компания Veeam привлекла инвестиции в размере 500 млн долларов от Insight Venture Partners и Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Это одна из крупнейших инвестиционных сделок в истории разработки ПО для хранения данных. Эти инвестиции позволяют компании Veeam реализовывать активную стратегию приобретений и инвестирования инновационных технологий и оставаться абсолютным лидером рынка.