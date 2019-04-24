УАЗ с помощью Prof-IT Group внедрил технологию промышленного интернета вещей

Ульяновский автомобильный завод начал использовать технологию промышленного интернета вещей (IIoT) для мониторинга производства и контроля оборудования. Проект проводит команда Prof-IT Group.

Специалисты Prof-IT Group и Ульяновского автомобильного завода реализовали один из первых в России проектов на базе IoT-платформы PTC Thingworx. Решение собирает данные с активов УАЗ в онлайн-режиме.

В 2018 г. Ульяновский автомобильный завод объявил о старте реализации своей концепции «Цифровой УАЗ». Проект мониторинга производства и контроля оборудования с использованием индустриального интернета вещей стал частью стратегии развития цифрового производства. Основная цель внедрения IIoT на Ульяновском автомобильном заводе – обеспечение необходимого уровня выпуска продукции с минимальными потерями. Для этого требовалось повысить прозрачность производства за счет реализации сбора данных о работе активов в режиме онлайн без участия человека.

IIoT-решение развернуто в рамках участка лазерной резки, входящего в состав прессового производства УАЗ. Здесь выпускается 80 различных типов деталей, до 260 тыс. изделий ежегодно. Участок оборудован двумя роботизированными комплексами и до проекта функционировал 24х7 без выходных, такой режим работы мешал качественно выполнять работы по техническому обслуживанию и плановым ремонтам оборудования.

Проект реализован с использованием платформы интернета вещей PTC Thingworx. Благодаря созданному решению специалисты предприятия могут собирать данные и проводить расширенную аналитику о работе участка и состоянии активов. Передача данных о различных параметрах робототехнического оборудования происходит в режиме онлайн.

«В результате внедрения мы обеспечили прозрачность важного участка производства. До проекта наша служба получала ограниченные типы данных, отчеты при этом формировались постфактум – на следующий день. Теперь всю необходимую информацию об оборудовании мы видим онлайн, это помогает в планировании и оперативном внесении изменений в работу участка», – сказал Денис Куренков, начальник прессового производства Ульяновского автомобильного завода.

«Smart-активы требуют smart-поддержки. Наш заказчик использует современное оборудование – часть ключевых производственных процессов завода роботизирована, поэтому мы закономерно подошли к использованию технологий промышленного интернета вещей. Бизнес-эффекты от подобных проектов становятся очевидными уже спустя несколько недель после запуска. Планируем развивать проект и в будущем предоставить нашему заказчику еще больше возможностей от применения технологии IoT», – отметил Иван Михайлов, операционный директор Prof-IT Group.

На данном этапе проходит тестирование решения. Потенциальными результатами проекта станут увеличение выработки, оптимизация управления рисками и снижение издержек производства. По итогам внедрения Ульяновский автомобильный завод сможет обеспечить рост производительности участка лазерной резки – сократит время работы с одновременным сохранением объемов производства, что позволит освободить больше времени на регулярные осмотры и техническое обслуживание оборудования.

В перспективах проекта интеграция с MES-системой и Teamcenter, 3D-визуализация и построение модели предиктивной аналитики. Накопленные данные помогут определять закономерности в работе оборудования, прогнозировать возможные аномалии и таким образом сокращать затраты на обслуживание и ремонт активов.