Lenovo представила обновленное портфолио решений для ЦОД с поддержкой новых процессоров Intel

Lenovo представила ряд новинок в портфолио решений для ЦОД Thinksystem и Thinkagile. Анонс приурочен к выходу на рынок масштабируемых процессоров Intel Xeon второго поколения и энергонезависимых модулей памяти Intel Optane DC. Среди обновлений — Lenovo Thinksystem SR950, восьмипроцессорный сервер, поддерживающий технологию Intel Optane DC Persistent Memory.

Lenovo обновила 15 серверов Thinksystem и пять программно-аппаратных комплексов Thinkagile в своем портфеле решений для ЦОД, оборудовав их новейшими процессорами Intel и тем самым многократно увеличив их производительность. Кроме того, благодаря использованию энергонезависимой памяти Intel Optane DC, время ввода систем в эксплуатацию после запланированных или внеплановых простоев сократятся в 12,5 раз (с 50 до 4 минут), уверены в компании. Заказчики смогут обрабатывать намного большие объемы информации в in-memory СУБД — именно поэтому обновленные продукты и решения Lenovo подходят для сред SAP HANA.

«Новые продукты и решения Lenovo, использующие технологию Intel Optane DC, позволяют размещать больше данных и виртуальных машин на одной аппаратной платформе. Кроме того, в случае проведения как запланированных, так и внеплановых сервисных работ, последующий запуск критически важных приложений происходит намного быстрее, — отметил Дмитрий Паршин, генеральный директор Lenovo DCG в России и СНГ. — Благодаря этим преимуществам заказчики смогут сократить операционные расходы и повысить надежность своих ИТ-сред».

Сфера финансовых услуг — одна из отраслей, для которой высокая скорость обработки информации является обязательным условием. Потоки данных финансовых рынков могут обновляться несколько миллионов раз в секунду. Чтобы быстро реагировать на рыночные изменения, компании должны иметь возможность быстро анализировать огромные объемы информации. Тест производительности STAC-M3 является отраслевым стандартом для сравнения решений по критерию эффективности управления временными рядами финансовых данных.

«За последние несколько месяцев благодаря технологии Optane компании Lenovo, Intel и Kx установили несколько новых рекордов STAC-M3 для систем, в которых база данных kdb+ запущена на одном сервере, — отметил Питер Ланкфорд (Peter Lankford), основатель и директор проекта STAC. — По результатам сравнительного тестирования, серверы Lenovo с энергонезависимыми модулями Intel Optane DC продемонстрировали лучшие результаты в 11 из 17 показателей для базы данных kdb+ используя двухпроцессорный сервер и в 9 из 17 показателей для kdb+ используя четырехпроцессорный сервер. В одном из примеров расчет статистики рынка, который ранее выполнялся на двухпроцессорной системе в течение более половины секунды, на новом сервере был завершен за 75 миллисекунд, то есть в семь раз быстрее».

Помимо дополнений к портфолио Thinksystem и Thinkagile, Lenovo также разрабатывает серию специализированных решений для ключевых рабочих нагрузок. Три из них (для SAP HANA, Microsoft SQL Server и Red Hat Openshift Containers) будут сертифицированы по программе Intel Select Solutions. Эти решения предоставят все преимущества масштабируемых процессоров Intel Xeon второго поколения, обеспечив производительность, простоту внедрения и оценки эффективности. В ближайшие месяцы Lenovo также представит дополнительные специализированные платформы с такой сертификацией на базе процессоров Intel Xeon второго поколения, в том числе для Vmware vSAN, инфраструктур для виртуализации сетевых функций (NFVI), Blockchain Hyperledger Fabric и Microsoft Azure Stack HCI.

Большинство новых продуктов и решений Lenovo уже доступны к заказу в России и странах СНГ.