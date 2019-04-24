Курганская область будет развивать умное земледелие с технологиями Cognitive
Cognitive Technologies объявила о подписании соглашения с правительством Курганской области. Стороны намериваются объединить усилия по реализации инновационных, высокотехнологичных проектов на территории Курганской области.
Предполагается, что одним из основных направлений реализации соглашения станут совместные проекты в области умного сельского хозяйства.
Генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров отметил: «Мы планируем внедрение на территории Курганской области систем искусственного интеллекта для автономного управления сельскохозяйственной техникой. Созданные нами устройства – Агродроиды - это искусственный мозг, который позволяет сделать сельхозтехнику беспилотной. Его можно подключать практически к любым современным комбайнам, тракторам, поливальным машинам и т.д.».
Участники соглашения отмечают, что реализация совместных проектов позволит сформировать условия для создания новых рабочих места в стратегических направлениях современной прикладной науки и промышленной сферы, проводить научно-исследовательские разработки, создать инфраструктурные объекты, такие как полигоны для тестирования беспилотников, необходимые для развития отрасли автономного транспорта и умного земледелия на территории области.
В числе других задач, которые ставятся в рамках реализации совместного соглашения - реализация проектов и внедрение решений по автоматизации закупочной деятельности с использованием новейших технологий искусственного интеллекта и блокчейна, а также мероприятия по развитию кадрового потенциала региона.