«Корус консалтинг» создал для «Траско» CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365

«Корус консалтинг» завершил проект по созданию CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 в транспортно-экспедиционной компании «Траско».

Развитие транспортно-логистических услуг компании потребовали от менеджмента «Траско» использования промышленного решения для автоматизации взаимодействия с клиентами и повышения качества предоставляемого сервиса. Для реализации этой стратегической цели руководство тщательно подошло к выбору будущей платформы. Готовое решение «Korus | CRM для логистики» на базе Microsoft Dynamics 365, выбранное «Траско», является отраслевой разработкой «Корус консалтинг» и позволяет управлять продажами с учетом специфики логистического бизнеса.

На старте проекта рабочая группа провела анализ бизнес-процессов и потребностей «Траско», спроектировала будущую систему в соответствии с отраслевыми запросами и целями, которых старался добиться заказчик при дальнейшей эксплуатации решения.

Новая CRM-система, число пользователей которой достигает порядка 300 сотрудников из центрального офиса и региональных филиалов компании, полностью автоматизировала коммерческие процессы и взаимодействие с клиентами: от обращения с первоначальной потребностью в услугах до полного завершения сделки в части взаиморасчетов и документооборота.

CRM-система собирает и хранит максимально полную историю взаимодействий благодаря интеграции с почтовым сервером Lotus и с телефонией на базе Asterisk. Для их подключения были разработаны уникальные коннекторы. Интеграция с Lotus была обеспечена силами ИТ-подразделения «Траско», с Asterisk – проектной командой «Корус консалтинг». Благодаря коннекторам стала возможной корректная работа CRM-системы в комплексе с разными серверами телефонии. Также решение интегрировано с сайтом компании. Все это помогает «Траско» автоматически фиксировать в системе запросы от клиентов, поступающие по разным каналам, и видеть всю информацию о получаемых и отправляемых сообщениях.

На платформе Microsoft Dynamics 365 создан продуктовый каталог транспортных услуг, который включает в себя не только полный спектр услуг и их преимуществ, но и перечень альтернативных и дополнительных услуг компании. При формировании запроса в CRM-системе менеджер заполняет форму, соответствующую выбранной услуге, что позволяет получать более качественно заполненную информацию для расчета ставок и сроков в экспедиционном отделе. Благодаря автоматизации данного процесса клиенты «Траско» получают детализированные коммерческие предложения в короткие сроки: от 2 до 16 часов в зависимости от сложности заявки.

Помимо интеграции с телефонией, почтовым сервером и сайтом компании специалисты «Корус консалтинг» подключили к CRM-системе внутренние программные продукты: «1С:Документооборот», «1С:УП», «1С:ЗУП» и «1С:БП». Благодаря этому сотрудники «Траско» могут оперативно отслеживать информацию о платежах, дебиторской задолженности, согласовании договоров и получать сведения о сотрудниках и подразделениях, которые участвуют в процессе продажи. Также в систему загружаются данные о стоимости запросов на перевозки, которые рассчитаны на основании введенной в CRM информации.

Важной составляющей проекта стала интеграция c дополнительными решениями интегратора, позволяющими пользователям более оперативно работать в CRM. К ним относятся Korus | Dadata, которое помогает находить и заполнять корректные данные по реквизитам и адресам в системе, и сервис уведомлений Korus | Notify, который информирует бизнес-пользователей о появлении новых задач или изменении статуса запросов.

«Выбор отраслевого решения “Korus | CRM для логистики” обеспечил нам надежный инструмент, который помогает совершенствовать внутренние процессы и повышать качество клиентского сервиса. Более того, у нас уже есть первые высокие результаты работы компании в новой системе. За месячный период опытной эксплуатации сотрудники экспедиционного подразделения, департаментов продаж и внешнеэкономической деятельности приняли и обработали порядка 400 запросов, из которых было оформлено более 100 заказов на перевозки», – отметил Алексей Чиняков, коммерческий директор «Траско».

«Проект для “Траско” стал значимым в нашей практике, в том числе благодаря успешной реализации технически сложных задач.Мы убеждены, что опыт наших специалистов и такой продукт, как “Korus | CRM для логистики”, позволяют обеспечивать глубокое и детальное отражение специфики логистических услуг и удовлетворение запросов в одной из приоритетных для нашей компании отрасли», – отметила заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг» Мария Бар-Бирюкова.