Kari ускорила оформление рассрочки с помощью технологии Smart IDReader

Kari внедрил в мобильное приложение технологию распознавания паспортов Smart IDReader, разработанную компанией Smart Engines. Это приложение предназначено для сотрудников розничных магазинов Kari и позволяет им быстро оформить рассрочку на выбранные клиентом товары.

Kari — международная компания розничной торговли обувью, аксессуарами и одеждой, основанная в 2012 году. Компания представляет одноименные магазины Kari и Kari KIDS в России, Беларуси, Казахстане. На текущий момент сеть насчитывает более 100 магазинов обуви и аксессуаров для женщин, мужчин и детей.

Теперь сотрудникам Kari при оформлении заявлений от клиентов на рассрочку не нужно в мобильном приложении набирать текст из документов вручную. Им предлагается навести камеру смартфона на удостоверяющий документ и вся необходимая информация из этого документа будет автоматически внесена в поля заполняемого заявления. Smart IDReader обеспечивает безопасную обработку документов в мобильных приложениях, так как все вычисления осуществляются на самом устройстве без передачи данных на обработку на сервер или в облако.

Директор по ИТ «Кари» Сергей Шавин сказал: «Перед нами стояла задача разработать решение, которое сочетает в себе передовые возможности современных финтех-сервисов и глубоко учитывает специфику товарного ритейла. В ходе реализации проекта нам удалось с помощью распознавания улучшить один из важных ключевых показателей процесса — в три раза сократить время оформления и выдачи рассрочки клиентам в магазинах сети».

Генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров сказал: «Хочу отметить профессионализм команд разработчиков Kari и Группы компаний «Лад», которые выполнили этот проект быстро и на высоком технологическом уровне. Для нас важно, что такие внедрения подтверждают эффективность применения технологий распознавания и, по сути, их статус must-have в финансовых мобильных приложениях».