BestDoctor и «Страховой Дом ВСК» представят ряд технологичных страховых продуктов

BestDoctor и «Страховой Дом ВСК» подписали договор о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны планируют расширить продуктовую линейку добровольного медицинского страхования и укрепить свои позиции на этом рынке.

В планах компаний запуск ДМС для физических лиц с круглосуточным консьерж-сервисом, online-поддержкой застрахованных лиц и доступом к любым клиникам за счет дифференциальной франшизы.

Компании уже запускают совместные проекты в области рисковых программам корпоративного медицинского страхования. Защитить клиентов от непредвиденных расходов на медицину — логичный шаг, который дополняет предложение BestDoctor.

«Точность расчетов BestDoctor составляет 97%, однако есть клиенты, которые предпочитают застраховать риск превышения прогнозируемого бюджета. ВСК, один из лидеров страховой области, может удовлетворить эти запросы», — сказал Марк Саневич, генеральный директор и сооснователь BestDoctor.

Клиенты BestDoctor уже экономят на медицинском обслуживании сотрудников за счет специального алгоритма на основе анализа больших объемов данных, дающего возможность предлагать экономичное и технологичное добровольное медицинское страхование. Как правило, клиенты BestDoctor не выходят за рамки бюджета, но теперь этот риск застрахован. Также клиенты получают те же налоговые льготы, что и при покупке классического ДМС.

Система дифференциальной франшизы, разработанная ранее BestDoctor, позволяет сотрудникам компаний-заказчиков пользоваться медицинскими услугами в клиниках любого класса на выгодных условиях. Фактически пользователи получают онлайн-витрину медицинских услуг, которые можно отсортировать с учетом множества факторов (ценовая категория, отзывы и т.д.) с большим выбором доступных клиник.

«BestDoctor уже завоевал доверие клиентов за счет инновационного подхода к медицинскому страхованию в корпоративном сегменте. Мы рады стать партнером компании и в развитии новых направлений работы. Уверен, что многолетний опыт ВСК на рынке ДМС позволит обеспечить клиентам комфортный и надежный медицинский сервис», — сказал старший вице-президент — руководитель центра добровольного медицинского страхования ВСК Андрей Абрамов.