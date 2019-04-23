Samsung выступила с заявлением по проблемам смартфонов Galaxy Fold

Samsung в официальном заявлении подтвердила факт необходимости доработок в гибком смартфоне Galaxy Fold. «Смартфон нуждается в дальнейших усовершенствованиях, которые обеспечат наилучший опыт его использования. Для того, чтобы в полной мере оценить полученную обратную связь и провести дополнительные внутренние тестирования, запуск Samsung Galaxy Fold переносится. О новой дате релиза будет объявлено в ближайшие недели», говорится в заявлении.

Первоначальные результаты исследований выявленных проблем с дисплеем показали, что они могут быть связаны с воздействием на открытые верхнюю и нижнюю области складного механизма. Также был выявлен случай, когда компоненты устройства повлияли на работу дисплея.

В компании пообещали принять меры по усилению защиты дисплея смартфона, а также обратить особое внимание на особенности использования дисплея с защитной пленкой.