Microsoft адаптировала виртуальную реальность для слабовидящих людей

Microsoft представила набор из 14 программных функций для устройств виртуальной реальности (VR), упрощающих восприятие виртуального мира для слабовидящих людей. Решения помогут пользователям своевременно обнаруживать препятствия и лучше ориентироваться в пространстве в сценах с низкой контрастностью.

С помощью SeeingVR можно, к примеру, добавлять описание объектов, а также выделять направляющие контуры и менять цвет предметов. При этом девять инструментов могут работать с любыми типами шлемов виртуальной реальности, а другие пять необходимо интегрировать в VR-приложение при помощи программных пакетов, использующихся в игровом движке Unity.

SeeingVR был протестирован на 11 людях, имеющих нарушения зрения. Команда исследователей отметила, что используя SeeingVR они начали выполнять обычные задачи значительно быстрее. Ранее Microsoft также разработала приложение Seeing AI, которое распознает и озвучивает объекты, попадающие в объектив смартфона, для слабовидящих людей.