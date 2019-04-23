«Корус консалтинг» провел обследование информационных систем и ИТ-инфраструктуры в «Связьтранснефти»

«Корус консалтинг» завершил аудит ИТ-инфраструктуры и информационных систем в «Связьтранснефти», дочернем предприятии «Транснефти». По итогам проекта осуществлена оценка текущего состояния инфраструктурных решений, проведен анализ использования лицензий и услуг технической поддержки, представлены предложения по оптимизации использования информационных систем, обеспечивающих внутренние бизнес-процессы, и систем эксплуатационной поддержки.

Проект был реализован в два этапа. На первом проведен анализ ИТ-структуры (собраны данные об используемых информационных системах, составлен перечень серверного оборудования и версий программного обеспечения), проанализированы условия договоров сопровождения и расходы на обслуживающий персонал. На втором этапе предложены изменения в ИТ-ландшафт и организацию технического обслуживания аппаратного обеспечения, меры по повышению зрелости процессов управления, осуществлена оценка возможного снижения затрат на эксплуатацию информационных систем и аппаратно-программных средств.

«Результаты, полученные по итогам аудита, показали нам зоны риска при организации технического обслуживания аппаратно-программных средств, а также способы сокращения операционных затрат. Следуя рекомендациям “Корус консалтинг” мы сможем повысить отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры, актуализировать направления развития информационных систем как в корпоративном, так и в технологическом секторах, улучшить процессы управления и мониторинга ИТ-ресурсами», – отметил Олег Коваль, заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер «Связьтранснефти».

«Ценность ИТ-аудитов в том, что помимо независимой экспертизы и выработки предложений по оптимизации, они являются инструментом планирования развития предприятия. И, что является немаловажным, аудит помогает ИТ-подразделению обосновывать руководству технологическую необходимость и экономическую целесообразность закупки дополнительного оборудования и инвестиций в обучение сотрудников служб», – сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус консалтинг».