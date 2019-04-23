Исследование Omnicomm: рынок транспортной телематики в России растет на 8% в год

Omnicomm опубликовала результаты девятого ежегодного исследования рынка мониторинга транспорта России. В опросе приняли участие 1,27 тыс. производителей, разработчиков ПО и телематического оборудования, ИТ-интеграторов, дистрибьютеров и представителей сервисных компаний.

По итогам 2018 г. объем основных сегментов рынка составил около 14,9 млрд руб. и вырос на 8,5% по сравнению с данными 2017 г. (13,7 млрд руб.).

Структура рынка: 10,5 млрд руб. приходится на доходы от абонентской базы платформ для мониторинга транспорта, по 2,1 млрд руб. – на сегменты терминалов и датчиков уровня топлива.

Более 2 млн транспортных средств и стационарных объектов подключено к системам мониторинга транспорта, объем накопленной абонентской базы вырос на 6,6% по сравнению с 2017 г. (1,95 млн объектов).

Прирост абонентской базы у основных разработчиков ПО для мониторинга транспорта составил: Omnicomm – 27%, Gurtam – 14%, «Техноком» – 7%.

Согласно данным «Автостат», на начало 2019 г. доля грузового и легкого коммерческого транспорта в структуре российского автопарка, который преимущественно использует телематику, составила 14,4% или около 8,3 млн транспортных средств. Эксперты аналитического центра Omnicomm отмечают, что в 2018 г. рынок мониторинга транспорта продемонстрировал стабильный рост – в пределах 8%. Объем новых подключений составил 250 тыс. терминалов и 190 тыс. датчиков уровня топлива. По оценке Omnicomm, суммарная доля проникновения технологий мониторинга транспорта достигла 15-17%, но этот показатель существенно отличается по сегментам. Самый высокий показатель – до 50% ‒ в дальнорейсовых перевозках, а в легком коммерческом транспорте доля составляет всего 5%.

Доля доходов от абонентской базы ПО составляет более 70% рынка мониторинга транспорта. Лидерами по приросту абонентской базы стали российская платформа Omnicomm Online/Omnicomm (+27% по сравнению с 2017 г.), Wialon/Gurtam (+14%) и «Автограф/техноком» (+7%). В сегменте терминалов для мониторинга транспорта (15% рынка) лидерами являются Omnicomm (25%), «Навтелеком» (19%), который предлагает оборудование в бюджетном ценовом сегменте, и «Техноком» (17%). В сегменте датчиков топлива (также 15%) лидирующие позиции удерживают Omnicomm (37%), «Техноком» (16%) и «Эскорт» (16%).

Рынок транспортной телематики в сегменте контроля уровня топлива близок к насыщению – доля проникновения достигла 76% в 2018 г. При этом сохраняется высокий рыночный потенциал для дальнейшего оснащения транспортных средств терминалами, интегрированными с онлайн-платформами для мониторинга транспорта. По итогам исследования, корпоративные клиенты заинтересованы в поддержке функции безопасного вождения (25% респондентов), в технологиях контроля температурного режима при перевозке (например, IQFreeze) – 22%. Спрос на терминалы, которые поддерживают протокол передачи данных в рамках Постановления Минтранса № 153, достигает 20%, интерес к видеотерминалам выразили 15% респондентов.

«Важным драйвером рынка мониторинга транспорта является позиция государства, которое стремится взять под контроль грузопотоки, управление инфраструктурой, а также снизить смертность на дорогах. По нашей оценке, рост числа подключений в первую очередь будет реализован на базе действующего коммерческого автопарка. С 1 июля 2019 г. вступает в действие тахографический контроль грузового и пассажирского транспорта, который может способствовать росту новых подключений на 40%. Пока большинство тахографов используются для сбора данных о режиме труда и отдыха водителя, но в перспективе могут быть подключены с помощью специальных устройств к онлайн-платформе для мониторинга транспорта и передавать такие параметры, как: скорость движения, масса груза, температурный режим и прочие. Например, Omnicomm совместно с ведущим производителем тахографов разработал решение, которое позволит одновременно соответствовать требованиям Минтранса и получать данные для мониторинга транспорта в режиме реального времени», ‒ сказал Александр Селиванов, исполнительный директор Omnicomm.

В целом, без учета вклада регуляторов рынок транспортной телематики может вырасти до 10% за счет продаж коммерческого транспорта и существующих телематических сервисов, считают в Omnicomm.