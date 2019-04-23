HyperX представила модули памяти Predator DDR4 4600 МГц

HyperX, игровое подразделение Kingston Technology, объявило о релизе двух новых высокоскоростных модулей памяти Predator DDR4, которые работают на частоте 4266 МГц и 4600 МГц. Новинки представлены в виде комплектов из двух модулей по 8 ГБ и оснащены черным алюминиевым распределителем тепла и черной печатной платой, что визуально хорошо сочетается с современными ПК, собранными энтузиастами.

«Команда HyperX рада предложить Predator DDR4 новому поколению энтузиастов сборки ПК, которые хотят добиться максимальной производительности своих систем, — сказала Кристи Эрнт, руководитель направления DRAM компании HyperX. — Поскольку HyperX продолжает поддерживать мир игр и киберспорта, сообщество видит в нас надежного лидера в области производства высокоскоростной памяти для игровой индустрии».

Память HyperX Predator DDR4 отличается высокой частотой работы – до 4600 МГц, и низкой латентностью – CL12-CL19. Технология XMP (Extreme Memory Profile) позволяет разгонять скорость работы памяти сверх стандартных отраслевых спецификаций. Модули памяти HyperX проходят строгую процедуру сертификации и тщательно тестируются на соответствие XMP, а также оптимизированы для работы с новейшими чипсетами Intel и совместимы со многими из новых чипсетов AMD.

Для модулей Predator DDR4 характерны исключительная производительность и надежность, при производстве они на 100% протестированы на скорость работы и обеспечены пожизненной гарантией.

Новые модули памяти HyperX Predator DDR4 совсем скоро можно будет приобрести в онлайн-магазинах и розничных сетях партнеров HyperX.