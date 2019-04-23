Honor начинает российские продажи смартфона Honor 8S. Цена

Honor объявила о начале продаж в России новой модели смартфонов - Honor 8S. Среди основных особенностей новинки - 5,71-дюймовый FullView экран с каплевидной фронтальной камерой, 32 ГБ встроенной памяти, а также 13 МП основная камера с широкой диафрагмой.

Благодаря узким рамкам экран Honor 8S занимает 84,6% фронтальной поверхности экрана при соотношении сторон 19:9. Сертифицированный компанией TüV Rheinland режим Eye Comfort нового поколения уменьшает долю синего цвета в спектре подсветки экрана, снижая нагрузку на глаза.

Honor 8S оснащен основной камерой 13 МП, имеющей диафрагму f/1.8. Фронтальная камера 5 МП позволяет получать селфи.

Комбинация 12-нм 4-ядерного процессора MT6761, интерфейса EMUI 9.0 со встроенными технологиями энергосбережения и мощной батареи ёмкостью 3020 мА‧ч обеспечивают новому Honor 8S способность работать в течение дня. За безопасность отвечает функция распознавания лица для разблокировки смартфона, которая идентифицирует 1024 характерных параметра лица за 1,5 секунды даже при слабом освещении.

Honor 8S получил 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также независимый слот для карты памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ. Смартфон поддерживает одновременную работу двух сим-карт. Благодаря трём независимым слотам,

«Новый смартфон серии S подтверждает стремление бренда Honor предлагать клиентам максимум возможностей в разных ценовых сегментах. Он сочетает в себе стильный дизайн и высокую производительность, открывая пользователям свежий взгляд на окружающий мир», — сказал Джордж Чжао, президент Honor.

Новый смартфон Honor 8S получил классический корпус с двойной текстурой, и будет доступен в черном, синем и золотом цветах корпуса по цене 8490 руб. в официальном интернет-магазине Honor и магазинах партнеров с 26 апреля.