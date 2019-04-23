DeviceLock исследовала самые распространенные пароли пользователей

DeviceLock проанализировала 3,5 млрд скомпрометированных пар логин-пароль, входивших в 7 коллекций общим объемом 975 Гб, опубликованных хакерами с начала 2019 года.

В рамках исследования были выделены наиболее частотные пароли в различных сегментах. В частности, в десятку самых популярных паролей вошли: 123456, 123456789, qwerty, password, 12345, qwerty123, 1q2w3e, 12345678, 111111, 1234567890.

Самыми популярными кириллическими паролями стали: я (единственный односимвольный пароль), пароль, йцукен (в 2018 году занимавший второе место в рейтинге), любовь, привет, люблю, наташа, максим, андрей, солнышко.

Доли слабых (состоящих только из букв или только из цифр) и сильных паролей (включающих цифры, буквы и спецсимволы) практически не изменились и составили 42% и 3% соответственно. Также осталась неизменной доля паролей, содержащих менее 7 символов, которая составила 20%

Для логинов, представляющих собой почтовые адреса, самыми популярными сервисами у пользователей, потерявших пароли стали: mail.ru (в прошлом году занимавший 4 место), yahoo.com (лидер рейтинга 2018 года), hotmail.com, gmail.com, rambler.ru (поднявшийся на 5 место с 7 в 2018 году), yandex.ru, bk.ru, aol.com, qq.com и list.ru.

По словам основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, растущее число и утечек как таковых и использование слабых паролей, в частности, говорит о том, что, несмотря на все образовательные усилия участников IT-отрасли, пользователи продолжают, в основном, легкомысленно относиться к выбору паролей.

«В корпоративных системах, где есть возможность установить жесткие требования к паролю, ситуация улучшается. Но там, где автоматизированного контроля нет, пользователи пишут ровно то, что у них в голове. А там «привет, люблю, Наташа». При этом взлом, например, онлайн-кабинета в маловажном сервисе позволяет впоследствии быстро добраться и до более важных систем, включая электронную почту или мессенджер», - отметил он.