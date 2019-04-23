Allison Transmission приобретает Vantage Power и подразделение AxleTech

Allison Transmission Holdings Inc. объявила о приобретении Vantage Power и подразделения компании AxleTech, которое специализируется на разработке решений для автомобилей с электроприводом.

Вот уже более 103 лет компания Allison Transmission создает технологические инновации: от гоночного автомобиля Джеймса Эллисона (James Allison), выигравшего 500-милльную гонку Indianapolis-500 в 1915 году, до коробки передач, которой оснащён основной боевой танк армии США Abrams. Кроме того, существующей в Allison стратегией развития решений в области электрификации предусмотрено совершенствование нынешних электрогибридных технологий, разработка новых электроприводных решений и расширение возможностей в сфере альтернативных систем привода.

Оба приобретения подтверждают лидирующие позиции компании Allison в области разработки технологий привода. Более того, они внесут весомый вклад в развитие уже имеющихся компетенций по внедрению электроприводных технологий в сегмент коммерческого транспорта.

Vantage Power — это удостоенная многочисленных наград технологическая компания из Лондона. Она специализируется на разработке технологий электрического привода и подключения к информационным сетям для производителей среднетоннажных и большегрузных транспортных средств и их поставщиков. Основные усилия специалистов компании направлены на разработку технологий аккумуляторных батарей, систем управления и интеграции, а также систем передачи данных и телеметрии.

Технологии компании Vantage Power применяются в различных сферах: от гибридных систем для автобусов до сетевых систем накопления электроэнергии.

«Предпринимательский дух и технологические наработки компании Vantage Power отлично дополняют наши собственные стратегические приоритеты, которые заключаются в том, чтобы не просто удовлетворять требования клиентов, но и превосходить их ожидания, — сказал Дэвид С. Грациози (David S. Graziosi), президент и исполнительный директор компании Allison Transmission. — Посредством этого приобретения, а также с помощью иных инициатив, направленных на рост и развитие, мы, с одной стороны, продолжим расширять свой ассортимент традиционных и гибридных решений, а с другой — привлечём к себе внимание в сегментах чисто электрических систем привода и систем привода на топливных элементах».

AxleTech — это технологическая компания, которая проектирует, производит, реализует и обслуживает традиционные мосты и мосты для электрифицированных систем привода дорожных и внедорожных большегрузных коммерческих транспортных средств. Своими промышленными корнями история компании уходит в 1919 год. Сейчас в ней трудятся почти 800 человек по всему миру — они разрабатывают системы привода, мосты, компоненты и запчасти для независимого рынка автозапчастей для клиентов компании по всему миру.

Подразделение AxleTech, занимающееся разработкой электрических систем привода, находится в штаб-квартире компании в городе Трой (шт. Мичиган).

«Интегрированные решения компании AxleTech и их присутствие на рынках сбыта компании Allison укрепят наше положение в качестве ведущего поставщика решений для систем привода, — отметил Грациози. — Талантливые сотрудники и удивительные продукты приобретаемого подразделения компании AxleTech отлично впишутся в наш коллектив и ассортимент соответственно, что позволит нам предлагать несравненные решения для систем привода».