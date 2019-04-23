Альфа-банк, «Яндекс» и Mastercard представили карту «Яндекс.плюс» с кешбэком до 10%

Альфа-банк вместе с «Яндексом» и Mastercard предложили пользователям карту «Яндекс.плюс». Она дает кешбэк до 10% на «Такси», «Еду», «Драйв», «Афишу» и не только — всего в списке 15 сервисов. Кроме того, ее обладатель получает кешбэк до 5% в категориях «рестораны», «развлечения», «спорт», «образование» и 1% на остальные покупки. Выпуск и обслуживание дебетовой карты бесплатны.

«Мы рады предложить удобную и выгодную карту, с помощью которой клиенты банка могут воспользоваться кешбэком и скидками на все продукты и услуги "Яндекса". Для нас очень важен запуск совместного продукта, так как он дает доступ клиентам к лучшим сервисам - как банковским, с нашей стороны, так и нефинансовым со стороны нашего партнера», — сказал руководитель розничного бизнеса, член правления Альфа-банка Майкл Тач.

«Яндекс.плюс» — это карта World Mastercard, кредитная или дебетовая. Она подходит для повседневных покупок, онлайн-платежей и переводов, на нее можно получать зарплату, с ней можно путешествовать. Главное преимущество карты — кешбэк на все: 10% на поездки с «Яндекс.такси» и 5% в остальных сервисах, включая маркетплейс «Беру», «Еду», «Драйв», «Афишу» и «Путешествия». Сервисы с десятипроцентным кешбэком будут сменять друг друга каждые три месяца. Так, в «Такси» он будет действовать до конца июля 2019 г., а начиная с августа 2019 г. кешбэк 10% можно будет получить за оплату покупок в другом сервисе; 5% на покупки сразу в четырех категориях: рестораны, развлечения, спортивные товары и образовательные услуги; 1% на все остальные покупки.

Кешбэк начисляется ежемесячно в российских рублях.

Вместе с подпиской на «Яндекс.плюс» пользователи получают скидки на «Такси» и «Драйв» в дополнение к кэшбэку, полный доступ к «Яндекс.музыке», бесплатную доставку покупок в маркетплейсе «Беру» и другие преимущества. Если тратить по карте от 5 тыс. руб. в месяц, плата за подписку полностью возвращается в виде кешбэка.

«С банковской картой "Яндекс.плюс" пользователи смогут получить еще больше от сервисов "Яндекса". Эта карта пригодится и тем, кто регулярно ездит на "Яндекс.такси", и тем, кто иногда покупает билеты на "Яндекс.афише", и даже тем, кто вообще не пользуется нашими сервисами. Кэшбэк на любые покупки и бесплатное обслуживание делают карту "Яндекс.плюс" выгодной для всех», — сказал операционный директор «Яндекса» Грег Абовский.

Клиенты банка могут заказать и выпустить карту в мобильном приложении «Альфа-мобайл». Карту можно сразу добавить в Apple Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и в интернете. При необходимости клиент всегда сможет получить физически карту в ближайшем отделении Альфа-банка, который он указал при заказе карты, или с помощью курьера — в удобное для него время.

Кроме того, заказать карту можно на сайте Альфа-банка, «Яндекса» и получить в любом отделении Альфа-банка, или ее доставит курьер.

«Россия — одна из стран, где внедрены самые передовые мировые инновации в платежных технологиях, и где жители активно пользуются картами. Россияне любят безналичную оплату за быстроту и удобство и ценят привилегии и финансовые возможности, которые связаны именно с банковскими картами – кешбэк, бонусы, специальные предложения. В недавнем опросе ВЦИОМ 8 из 10 человек отметили, что именно наличие кешбэка является для них главным фактором при выборе карты, – сказал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. – Карты, которые мы представили сегодня, не только предлагают выгодные условия, но и объединяют уникальные преимущества каждого из партнеров проекта».

Обслуживание кредитной карты – первый год бесплатно, со второго года стоимость обслуживания составит 490 руб.