Zyxel представила новые продукты для WiFi Mesh сетей

Российское подразделение Zyxel Communications объявило о запуске продаж миниатюрного универсального устройства для построения WiFi mesh-сети Multy Mini, дополнительно расширяющего функционал WiFi-системы Multy X. Новый продукт Zyxel подойдет тем пользователям Multy X, которые хотят бюджетно увеличить покрытие WiFi, и обеспечивает дополнительные 700 квадратных метров охвата беспроводной сети.

Используя мощный усилитель и шесть многополярных антенн, Multy Mini генерирует мощный стабильный сигнал, который ликвидирует все мертвые зоны беспроводной сети и легко проходит через препятствия. Устройство также поддерживает «умный» роуминг, поэтому при его переносе в другую комнату пользователю не надо будет заново подключаться к беспроводной сети.

«Выпуск Multy Mini, которое входит в нашу серию WiFi Mesh продуктов Multy, свидетельствует о стремлении Zyxel удовлетворить любые потребности современного потребителя, активно использующего сетевые технологии, - отметил Билл Су (Bill Su), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Smart Living SBU. – При разработке Multy Mini мы, опираясь на уже накопленный опыт продвижения Multy X, стремились предоставить пользователям необходимые им мощь и гибкость, а также реализовать несколько уникальных функций, которых нет ни у кого из наших конкурентов. Разработчики Multy Mini успешно решили обе эти задачи».

Даже если пользователь раньше никогда не работал с Multy X, настройка Multy Mini будет такой же быстрой и простой, как и при работе с Multy X. Интуитивно-понятное мобильное приложение Multy App в автоматическом режиме найдет и синхронизирует Multy Mini, поэтому расширение покрытия беспроводной сети занимает только несколько минут. К одному Multy X можно подключить до пяти устройств Multy Mini и расставить их по разным этажам большого дома, установить в сарае или гараже. Это обеспечивает практически неограниченное расширение беспроводной сети и стабильный сигнал в даже в самом дальнем уголке помещения.

Преимущества Multy Mini не ограничиваются только расширением покрытия беспроводной mesh-сети – этот продукт поддерживает технологию Quick Charge 3.0, и подключив к USB-порту Multy Mini мобильное устройство, можно быстро полностью зарядить его батарею. Также функция зарядки QC означает, что в отличите от аналогичных продуктов конкурентов, пользователю не придется отключать Multy Mini от электрической розетки из-за того, что нужно срочно подзарядить почти разряженный смартфон или планшет если поблизости нет свободной розетки.

Zyxel поставляет Multy Mini в двух вариантах комплектации, рассчитанных на разные требования пользователя к сети. Комплект, состоящий из Multy Mini и Multy X, предназначен для пользователей, у которых еще нет устройств из семейства Multy, а комплектация Multy Mini one-pack рассчитана на пользователей, у которых уже развернута беспроводная сеть на базе Multy X, но нужно расширить ее покрытие с помощью Multy Mini.

Multy Mini поступит в продажу в России в середине мая 2019 года.