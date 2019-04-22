Schneider Electric будет развивать цифровую экономику Узбекстана

Schneider Electric объявила об открытии офиса в Республике Узбекистан. К событию была приурочена деловая конференция, во время которой своим видением цифрового развития страны поделились заместитель министра экономики и промышленности Узбекистана Ботир Шукуруллаевич Усмонов, а также чрезвычайный и полномочный посол Франции в Узбекистане Виолен де Вильмор.

Лидеры компании Schneider Electric, в свою очередь, рассказали об итогах и планах развития, а также о решениях, применение которых будет способствовать более эффективному развитию энергетической, нефтегазовой, транспортной, промышленной и строительных отраслей Узбекистана.

В преддверии мероприятия состоялась встреча лидеров Schneider Electric с министром экономики и промышленности Республики Узбекистан Ботиром Асадиллаевичем Ходжаевым.

«Мы планируем долгосрочное развитие отношений с Узбекистаном — это перспективный, динамично развивающийся регион, который встал на путь открытости, модернизации, повышения своего промышленного потенциала. Наши технологии, решения и специалисты помогут многим компаниям реализовать сложные инвестиционные проекты и воплотить в жизнь амбициозные планы государства по глубокой модернизации экономики и наращиванию уровня цифровизации», — отметил Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ.

В рамках мероприятия гости, представители крупнейших компаний Узбекистана, среди которых «Узбекэнерго», «Узбекнефтегаз», «Узхимпром», «ТашкентСити», «Билайн», «УзбекАтом», также посетили производственную площадку партнера Schneider Electric, компании ENERGO SYSTEMA NVA, на базе которого уже осуществляется производство низковольтного и высоковольтного оборудования Schneider Electric. Эти решения уже были внедрены в АГМК, Discover Invest, ТМЗ, «Узбектелеком», «НавоиАзот», «Максам Чирчик».

«Партнерам Schneider Electric передаются технологии, а это конструктивы, лицензии и чертежи, и оказывается необходимая финансовая поддержка, предоставляются гибкие и выгодные условия сотрудничества, которые позволят совместно развивать деятельность по производству самых современных видов оборудования и комплексных решений. Кроме того, инженеры Schneider Electric осуществляют всестороннюю поддержку специалистов ENERGO SYSTEMA NVA», - отметил Алиёр Бахронов, глава представительства Schneider Electric в Узбекистане.