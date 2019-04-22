«Платформа ОФД» представила бизнес-инструменты аналитики и работы с чеками

«Платформа ОФД» объявила о том, что личный кабинет сервиса пополнился новым функционалом. Теперь каждый клиент «Платформа ОФД» может следить за своей выручкой, средним чеком, состоянием касс, самыми продаваемыми товарами, а также сравнивать текущие результаты продаж с предыдущими периодами, наблюдать динамику показателей по конкретной кассе и по разным магазинам, выбирать удобный период просмотра данных.

Клиенты с большим числом ККТ могут видеть расположение кассовых аппаратов на карте, следить за состоянием метрик на каждом устройстве.

Данные представлены в виде интуитивно понятных графиков, которые легко адаптировать под задачи каждого конкретного бизнеса.

Графики из бизнес-показателей можно выстроить в удобном для пользователя порядке, просто переместив «виджет» на экране мышкой.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами отражения данных позволяет список виджетов в разделе меню «Бизнес». Клиент один раз настраивает нужную структуру и при последующих входах в личный кабинет информация на странице обновляется автоматически. При желании, структуру расположения виджетов можно поменять в любой момент.

«По запросам клиентов, мы внедрили в личный кабинет набор важных показателей для бизнеса. Они обеспечивают ежедневный мониторинг состояния дел, дают возможность сравнивать собственные результаты с рыночными, получать другую полезную информацию. Все это реализовано в удобной, современной форме. Визуализацию параметров можно настроить одним движением «мышки». Такое решение для клиентов на рынке ОФД сейчас предлагает только наша компания», - отметил Алексей Баров, генеральный директор «Платформа ОФД».

«Платформа ОФД» таким образом обеспечила размещение на одной странице важной аналитической информации для владельцев, управленцев, ответственных менеджеров торговых точек - для всех, кто хочет своевременно получать независимую и точную информацию о продажах и финансовых поступлениях.

Вместе с новым функционалом аналитики, компания модернизировала раздел «Чеки», добавила удобные опции поиска кассовых чеков, позволяющие находить нужные чеки по множеству параметров. Например, можно отдельно просматривать кассовые чеки с типами оплат или искать по фамилии кассира.

«Мы видим возрастающий интерес к новым инструментам в личном кабинете «Платформа ОФД». Клиенты хотят знать свои слабые и сильные стороны, пользоваться удобным сервисом. И конечно, ресурсы наших разработчиков направлены в эту сторону. Вместе с новыми запросами клиентов появляются новые решения», - сказал Алексей Баров.

«Платформа ОФД» занимает первое место в рейтинге российских операторов фискальных данных от CNews Analytics, лауреат премии CNEWS AWARDS в номинации «ИТ-проект года для ритейла». Одним из первых получил статус ОФД. С 2018 года является доверенным оператором ЭДО (электронного документооборота).

В реестре ФНС России «Эвотор ОФД». Обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с контрольно-кассовой техники в налоговую службу, в соответствии с новым порядком применения ККТ. Имеет официальное разрешение на обработку фискальных данных, лицензии ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзора. Технические возможности инфраструктуры «Платформа ОФД» позволяют обрабатывать нескольких десятков миллионов чеков в сутки. К компании подключены более 600 тыс. кассовых аппаратов по всей стране. Стратегические партнеры и основатели «Платформа ОФД» - Сбербанк, «АТОЛ», «ЭВОТОР».

