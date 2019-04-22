Lenovo представила ультрабук Yoga S940 в России. Цена

Lenovo представила на российском рынке ультрабук Lenovo Yoga S940.

Ультратонкий ноутбук работает на последнем поколении процессоров Intel Whisky Lake (core i7-8565u или core i5-8265u в зависимости от конфигурации). Lenovo Yoga S940 работает на ОС Windows 10. Модель представлена с SSD на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Объем оперативной памяти 8 или 16 ГБ.

Главное преимущество модели Lenovo Yoga S940 — это яркий (500 нит) 14-дюймовый дисплей с разрешением 3840 x 2400 пикселей или 14-дюймовый дисплей разрешением 1920 x 1080 пикселей (400 нит). Благодаря сверхвысокой яркости, пользователь сможет четко видеть изображение на экране даже на ослепляющем солнце. Дисплей Lenovo Yoga S940 защищен стеклом с закругленными краями. Соотношение сторон экрана — 16:10.

Lenovo Yoga S940 оснащен двойной системой охлаждения. Ценителям звука понравится, что обе модели оснащены динамиками с Dolby Atmos, обеспечивающими трехмерное звучание музыки и фильмов.

В Lenovo Yoga S940 встроена камера, распознающая владельца по лицу. Когда пользователь отдаляется от ноутбука, устройство блокируется. Ноутбук возобновляет работу, когда веб-камера распознает лицо владельца. Также в модели встроены интеллектуальные голосовые помощники Alexa и Cortana.

Ультрабук оснащен двумя Thunderbolt-портами USB Type C, одним USB Type С с USB C 3.1, 3,5-мм аудиоразъемом. Весит ноутбук всего 1,2 кг, размер устройства — 319,3 x 197,4 x 12,2 мм.

Lenovo Yoga S940 обеспечивает до 15 часов работы модели с разрешением FHD и 7,5 часов работы для 4К разрешения (3840 х 2400 пикселей).

Ультрабук Lenovo Yoga S940 доступен на российском рынке с апреля 2019 г. по ориентировочной розничной цене от 140 тыс. руб. и выше в зависимости от конфигурации.