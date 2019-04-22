Квартальная выручка Huawei выросла на 39% до 179,7 млрд юаней

Huawei объявила финансовые результаты I квартала 2019 г. Компания Huawei получила выручку в размере 179,7 млрд юаней, что подразумевает рост на 39% в годовом исчислении. Коэффициент доходности компании составил 8%, что немного выше показателей за тот же период прошлого года. Huawei сосредоточила основные усилия на ИКТ-инфраструктуре и умных устройствах и продолжила повышать качество работы, что и привело к высоким итоговым показателям.

На 2019 г. запланировано повсеместное внедрение технологии 5G по всему миру, а значит, у подразделения Huawei Carrier Business Group будут возможности для роста и развития. По данным на конец марта 2019 г., Huawei подписала 40 коммерческих контрактов на технологии 5G с ведущими мировыми операторами и поставила свыше 70 тыс. базовых станций на базе технологии 5G в разные страны.

Кроме того, в I квартале 2019 г. подразделение Enterprise Business Group запустило цифровую платформу и новую стратегию Huawei Inside. Компания намерена заложить фундамент для развития цифрового Китая и ядра цифрового мира за счет цифровой платформы, а также доступа из любой точки (Ubiquitous Connectivity) и повсеместного интеллектуального сбора и обработки данных (Pervasive Intelligence). Подразделение Enterprise Business Group также запустило первую в мире точку доступа Wi-Fi 6 на базе технологии 5G. По данным на конец I квартала, Huawei продала больше решений на базе 5G, чем любая другая компания в мире.

Подразделение Huawei Consumer Business Group продолжает увеличивать коммерческий потенциал для потребителей за счет своих инновационных решений. Ее ключевая стратегия заключается в том, чтобы обеспечить интеллектуальное взаимодействие с потребителями в любых сценариях. В I квартале 2019 г. компания продала 59 млн смартфонов. Особенно высоко пользователи оценили разработки Huawei в таких сегментах, как ПК, портативные устройства и умный дом.

Huawei Cloud продолжает ориентироваться на разработку и внедрение новых технологий и стремится создать оптимальное гибридное облако, предоставлять полностековые решения на базе искусственного интеллекта и сделать инклюзивный искусственный интеллект реальностью. Свыше 1 млн корпоративных пользователей и разработчиков сделали выбор в пользу Huawei Ccloud. В I квартале этого года сервисы Huawei Cloud были запущены в Сингапуре, а также подразделение представило свою ИИ-модель.