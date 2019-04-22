Cloud4Y предоставил ГСК «Югория» облачную инфраструктуру IaaS

Cloud4Y предоставил страховой компании «Югория» облачную ИТ-инфраструктуру как сервис по модели IaaS.

Компания «Югория» работает с 19 января 2006 г. и реализует проекты в сфере страхования жизни частных лиц и компаний: страхование жизни, путешествий и сохранности имущества, страхование авто, страхование от несчастных случаев, грузов, строительных рисков и т. д.

«Югория» инвестирует средства в соответствии с требованиями законодательства и размещает активы в крупных российских банках с высоким рейтингом надёжности.

Договоры с крупными страховыми суммами перестраховываются в одном из крупнейших перестраховочных обществ Европы Hannover Re, что вселяет уверенность в клиентов.

Компаниям помогает людям чувствовать уверенность в будущем. Для детальных консультаций существует оперативная поддержка. Процессы отлажены. Клиенты зачастую выражают благодарность. 27 июля 2006 года Советом Федерации одобрен Федеральный закон № 152, который ужесточил требования к порядку получения, хранения и обработки персональных данных. Таким образом, у компании появилась потребность в организации обработки персональных данных клиентов в соответствии с данным законодательством.

Cloud4Y предоставил для «Югории» масштабируемую ИТ-инфраструктуру в облаке, которая полностью удовлетворила все потребности, а также нормы правовой защиты данных пациентов. Защищённый контур уже подготовлен в соответствии с ФЗ-152, какие-либо дополнительные действия со стороны клиента не потребуются. Информация пользователя и персональные данные его клиентов защищены в соответствии с требованиями законодательства и проверяющих органов.

Дата-центры сертифицированы с уровнем TIER III с дублированием всех систем, собственного оптического кольца высокой доступности с дублированием каналов, перекрестным резервным копированием между физически разнесенными на большое расстояние дата-центрами и круглосуточной технической поддержке. В совокупности все это гарантирует бесперебойную работу облака Cloud4Y с базовым SLA 99,982%, со 100% финансовой ответственностью.

IaaS-структуры Cloud4Y стали доступны для «Югории» в кратчайшие сроки, без значительных затрат на построение собственной защищенной ИТ-инфраструктуры.

Компания предоставила рабочие места и лицензии Microsoft, а также защиту от DDOS-атак в максимально короткие сроки и с максимальным уровнем удовлетворения от сотрудничества.