Interсontinental Shenzhen, Shenzhen Telecom и Huawei создадут умный отель на базе технологии 5G

Intercontinental Shenzhen, Shenzhen Telecom и Huawei подписали договор о стратегическом сотрудничестве по созданию первого в мире умного отеля на базе технологии 5G. Партнеры создадут комплексную 5G-сеть с интегрированными терминалами и облачными приложениями.

Shenzhen Telecom установит сетевое 5G-оборудование Huawei на территории Intercontinental Shenzhen, чтобы обеспечить непрерывное покрытие сети 5G как внутри, так и вне помещений, что станет платформой для нового поколения гостиничных услуг. Гости смогут воспользоваться передовыми 5G-приложениями при помощи своих 5G-смартфонов и абонентских терминалов – к их услугам будут 5G-роботы на ресепшн, облачные вычислительные терминалы 5G, облачные игры 5G и гребные тренажеры на базе технологий виртуальной реальности, 5G и облачных вычислений.

Цай Юнь (Cai Yun), генеральный секретарь Комитета по коммерческому и культурному туризму Ассоциации по недвижимости Китая, Голдэнь Сунь (Golden Sun), генеральный директор Shenzhen OCT Hotel Development Co, Фэн Вэй (Feng Wei), заместитель генерального директора филиала China Telecom в Шэньчжэне, и Питер Чжоу (Peter Zhou), директор по маркетингу направления беспроводных решений Huawei, выступили с программными речами на открытии церемонии.

Intercontinental Shenzhen – это бизнес-отель класса люкс в Китае, оформленный в испанском стиле, где проводятся крупнейшие международные мероприятия. Shenzhen Telecom и Huawei совместно запустили систему 5G Digital Indoor System на первом этаже и в президентских номерах. В лобби отеля гости могут зайти в сеть 5G при помощи абонентских терминалов или собственных смартфонов. Эффективность обслуживания повышается за счет использования интеллектуальных 5G-роботов, предоставляющих такие услуги, как информирование гостей, ориентирование на территории отеля и доставка товаров. В президентских номерах, где работает новая сеть, гостям отеля доступны гребные тренажеры на базе cloud VR, облачные игры и 4K-фильмы. В специализированной зоне, созданной специально для церемонии, обеспечена высочайшая в мире скорость мобильного скачивания данных и предоставлен доступ к разнообразным услугам связи и развлечениям для гостей.

«Проект, совместно реализуемый с Shenzhen Telecom и Huawei, открыл перед отелем новые возможности. Используя передовые технологии, мы можем представить наше будущее и свободно его реализовать. Специализированная 5G-зона в отеле Intercontinental Shenzhen – это первый шаг для трех наших компаний в направлении создания 5G-отелей. Мы надеемся осуществить комплексную трансформацию умных отелей и цифровых отелей посредством внедрения технологии 5G и готовы продолжить сотрудничество с Shenzhen Telecom и Huawei, чтобы опробовать более сложные сценарии использования технологии 5G в гостиничном бизнесе. Мы надеемся, что наш опыт может помочь в цифровой трансформации гостиничного бизнеса и туризма», – сказал Голдэнь Сунь (Golden Sun), генеральный директор Shenzhen OCT Hotel Development Co.

«Благодаря сотрудничеству с Huawei, компания Shenzhen Telecom успешно завершила развертывание специализированной 5G-зоны на первом этаже и в президентских номерах отеля Intercontinental Shenzhen всего за два дня, в результате чего была достигнута скорость загрузки выше 1 Гб/с и обеспечена работа отельных приложений на базе 5G, требующих широкой полосы пропускания и малой задержки. В будущем мы обеспечим покрытие 5G-сети на всей территории отеля и создадим эталон для мировых пятизвездочных 5G-отелей вместе с Intercontinental Shenzhen и Huawei», – сказал Фэн Вэй (Feng Wei), заместитель генерального директора филиала China Telecom в Шэньчжэне.

«Технологии 5G уже здесь, с нами – начиная с прямой трансляции CCTV Spring Festival Gala в ультравысоком разрешении 4K в начале года и заканчивая трансформацией развлечений и бизнес-услуг в президентских номерах отеля Intercontinental Shenzhen. В рамках этого сотрудничества с Shenzhen Telecom мы предоставили систему 5G Digital Indoor System и приложение 5G Cloud X, адаптирующееся к использованию в отеле. Компания Huawei продолжит инвестировать в технологии 5G, демонстрировать открытость и прозрачность и создавать надежную ИКТ-инфраструктуру на базе 5G для строительства умных отелей 5G вместе с Shenzhen Telecom и Intercontinental Shenzhen. Мы приглашаем отраслевых партнеров присоединиться к производственной группе 5G и вместе с нами разрабатывать экосистему 5G», – сказал Питер Чжоу (Peter Zhou), директор по маркетингу направления беспроводных решений Huawei.