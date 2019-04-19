Asus представила новые ноутбуки X409 и X509. Цены

Asus представила X409 и X509 – компактные и легкие ноутбуки (с диагональю экрана 14 и 15 дюймов соответственно) для повседневной работы, в максимальной комплектации оснащенные процессором Intel Core i7 восьмого поколения, дискретной графикой Nvidia Geforce MX250 и двумя накопителями. Новинки оборудованы дисплеями NanoEdge с узкой рамкой по бокам, благодаря которой корпус устройства удалось сделать компактным, не жертвуя размером экрана.

В максимальную аппаратную комплектацию входят процессор Intel Core 8 поколения и дискретная видеокарта Nvidia Geforce MX250, твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ и жесткий диск на 1 ТБ. Опционально возможна поддержка памяти Intel Optane. У ноутбука X409 ширина рамки по бокам от экрана составляет 6,5 мм, а относительная площадь экрана – 78%. У 15-дюймовой модели X509 ширина боковой рамки составляет 7 мм, при этом экран занимает 83% площади внутренней поверхности крышки. Обе модели отличаются малым весом – 1,65 кг и 1,8 кг соответственно.

Для придания дополнительной прочности корпусу в моделях X409 и X509 применяются металлические скобы. Усилительная пластина под клавиатурой обеспечивает необходимую жесткость для комфортной работы с клавиатурой и тачпадом. Дополнительные скобы, расположенные перпендикулярно краю корпуса, выполняют ту же функцию, что и бампер автомобиля, – они предохраняют поворотное крепление и внутренние компоненты ноутбука от боковых ударов. Не секрет, что установленные в ноутбуках жесткие диски более чувствительны к тряске и физическим воздействиям, чем твердотельные накопители. Технология E‑A‑R амортизирует удары по корпусу и вибрацию по трем осям, снижая риск повреждения жесткого диска.

Благодаря реализованной в ноутбуках X409 и X509 функции Windows Hello авторизация в системе стала проще и безопаснее. Встроенный в тачпад сканер отпечатков пальцев (опционально) позволяет входить в систему одним касанием. Клавиатура с подсветкой удобна для работы при слабом освещении. Высота хода клавиш составляет 1,4 мм.

Модели X409 и X509 оснащены модулем Wi‑Fi 5 поколения (стандарт 802.11ac) и Bluetooth 4.2. Разъем USB 3.1 Type-C обладает конструкцией, допускающей подключение штекера любой стороной и позволяет передавать данные со скоростью до 10 раз выше, чем интерфейс USB 2.0 предыдущего поколения. Кроме того, в ноутбуках предусмотрены порты USB 3.1 Gen1 Type-A и USB 2.0 Type-A, выход HDMI и слот для карты памяти microSD.

В ноутбуках установлены высококачественные аккумуляторы высокой емкости. Заряда батареи хватит на целый день автономной работы – гораздо дольше, чем у ноутбука с обычным литий-ионным аккумулятором. Технология быстрой зарядки позволяет зарядить практически севшую батарею до 60% за 49 минут. Фирменная технология Asus для защиты аккумулятора Battery Health Charging обеспечивает безопасную зарядку, помогает продлить срок службы батареи и поддерживать высокую емкость аккумулятора в течение длительного времени.

Ноутбуки X409 и X509 поступят в продажу в июле по цене от 22,99 тыс. руб.