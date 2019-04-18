«Яндекс.деньги» предложили самозанятым платежные сервисы

Пользователи, которые работают на себя, теперь могут принимать платежи от клиентов разными способами: через «Яндекс.деньги» — на электронный кошелек, через «Яндекс.кассу» — на банковский счет. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.денег».

Принимать платежи на электронный кошелек самозанятые могут из других кошельков в «Яндекс.деньгах» и с банковских карт. Сделать это можно разными способами — например, скопировать из кошелька ссылку на готовую платежную форму и отправить клиенту в переписке. С помощью мобильного приложения «Яндекс.денег» продавец может прислать покупателю по SMS или в мессенджере запрос на перевод. Если у самозанятого пользователя есть свой сайт или блог, он может встроить платежную форму туда, скопировав ее код из кошелька. В любом случае продавцу не нужны специальные технические знания и навыки. За прием платежей этим способом самозанятый платить комиссию не будет — сервис возьмет ее с плательщика. Лимит кошелька для самозанятых ограничен законом — за год они могут принять на счет в «Яндекс.деньгах» до 2,4 млн руб.

Самозанятые, которые пользуются картами или счетами других банков, могут подключить «Яндекс.кассу» — раньше она была доступна только интернет-магазинам со статусом юридического лица. С помощью «Кассы» такие пользователи могут настроить на своем сайте прием платежей с карт любых банков или через «Яндекс.деньги». В личном кабинете «Кассы» можно смотреть аналитику продаж, а также выставлять покупателям счета через SMS, электронную почту или мессенджеры. За платежи через «Яндекс.кассу» комиссия берется только с продавца.

«Мы видим большой потенциал в сегменте С2С-коммерции. Недавнее исследование "Яндекс.кассы" и Data Insight показало, что в России вовлечены в социальную коммерцию более 36 млн покупателей и 22 млн продавцов. Примерно 90% из этих продавцов могут претендовать на статус самозанятых, потому что годовой доход, который они получают с продаж через соцсети, не превышает установленные законом 2,4 млн руб. Наша задача — предоставить таким предпринимателям платежные инструменты, которые позволят удобно принимать оплату от клиентов, а значит, помогут продавать больше товаров и услуг», — сказала Оксана Коробкина, директор департамента коммерции «Яндекс.денег».

Чтобы принимать оплату на кошелек в «Яндекс.деньгах» или подключить «Яндекс.кассу», нужно получить в ФНС статус самозанятого и подать заявку на сайте сервиса. Подключение новых возможностей доступно только тем пользователям, которые прошли идентификацию в «Яндекс.деньгах».