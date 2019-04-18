Система распознавания документов Smart IDReader интегрирована в решение APIBank

Open Banking-платформа APIBank интегрировала решение компании SmartEngines, разработчика одного из лучших на рынке решений для распознавания и автозаполения данных паспорта, СНИЛС и ИНН. Теперь все партнеры APIBank, развивающие на платформе свои финансовые сервисы, смогут упростить процесс открытия счета физическим лицам.

Работает это так: при оформлении заявки на открытие счета пользователь загружает фотографии документов, а Smart IDReader распознает данные с изображения. После этого информация автоматически вносится в нужные поля формы.

Впервые APIBank протестировал Smart IDReader в рамках проекта RUNET-ID PAY для ежегодной конференции Рунета РИФ+КИБ 2019. Участники форума получили возможность выпустить себе уникальную карту за 2 минуты - нужно только ввести номер телефона и сфотографировать паспорт. После этого карту сразу можно внести в Apple Pay или Google Pay.

Алексей Петров, сооснователь и CEO APIBank, отметил: «APIBank помогает компаниям создавать современные технологичные виртуальные банки и финансовые сервисы, которые невозможно быстро развивать без автоматизации внутренних процессов. Развивая свой продукты, мы будем и дальше выстраивать партнерства с другими технологическими компаниями, создающими решения для финтеха».

«Распознавание документов на изображениях при дистанционном обслуживании клиентов является сложной научной задачей. В Smart IDReader мы реализовали механизмы работы с изображениями, имеющими геометрические искажения и блики, которые неизбежны при фотографировании», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.