Schneider Electric и Jaguar Land Rover объявили о совместном облачном решении для владельцев I-Pace

Schneider Electric в сотрудничестве с Jaguar Land Rover выпустила решение Jaguar Land Rover Service Desk.

Решение JLR Service Desk было разработано специалистами компании Schneider Electric в центре НИОКР в Сколково, деятельность которого направлена на создание и локализацию программного обеспечения систем диспетчеризации, управления и контроля для электроэнергетики и нефтегазовой промышленности. Разработка решения велась для новой модели электромобиля — I-Pace, однако оно подходит для любых типов электромобилей.

JLR Service Desk — облачная платформа, которая призвана упросить процесс поставки и установки зарядных устройств EV владельцам электромобилей компании Jaguar Land Rover. Решение помогает любому задействованному в процессе сотруднику контролировать все этапы установки зарядных станций — доступ к системе есть у производителя автомобилей, автодилеров, производителя зарядных станций, компаний, осуществляющих монтаж и установку зарядных станций, а также непосредственно у самих владельцев электромобилей.

Уникальность продукта заключается в бизнес-логике — автоматизации процесса поставки зарядных станций, где задействовано большое число участников. В JLR Service Desk вся информация собрана в одном месте, что позволяет владельцу электромобиля отслеживать все шаги по заказу и установке зарядной станции, не вступая в контакт с каждым участником процесса по отдельности. Решением уже пользуется около 60 владельцев электромобилей в России. Кроме того, с помощью этого сервиса Schneider Electric и Jaguar отслеживают показатели удовлетворенности водителей, а также качество и скорость работы партнеров, которые производят установку зарядных станций.

На данный момент подразделения компании Schneider Electric в других странах рассматривают возможность адаптации данного решения для продажи оборудования, требующего предоставления комплексных услуг при заказе и установке.