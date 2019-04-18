Продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 12%

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, сообщила объединенные неаудированные показатели чистых продаж и продаж сопоставимых магазинов (like-for-like, LFL), а также результаты развития сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» за I квартал, окончившийся 31 марта 2019 г.

Чистые продажи группы увеличились на 11,7% год к году до 101,4 млрд руб. (С НДС) в I квартале 2019 г. Рост был вызван, в первую очередь, активной программой экспансии в 2018 г. и поддержан сильной динамикой интернет-продаж и ростом продаж сопоставимых магазинов как для «М.Видео», так и для «Эльдорадо».

Чистые продажи сети «М.Видео» выросли на 11,7% год к году до 68,1 млрд руб. (с НДС), при этом «Эльдорадо» показала схожую динамику чистых продаж – на 11,6% год к году до 33,3 млрд руб. (с НДС) в I квартале 2019 г.

Интернет-продажи (самовывоз и доставка) «М.Видео» увеличились на 21,4% год к году до 14,3 млрд руб. (с НДС) в I квартале 2019 г. благодаря растущему числу транзакций и среднему чеку. Интернет-продажи «Эльдорадо» выросли на 24,3% год к году до 6,2 млрд руб. (с НДС) в I квартале 2019 г. за счет увеличения продаж цифровых категорий и, как следствие, увеличению среднего чека.

Доля онлайн-продаж в общих чистых продажах группы достигла 20,2%, а доля самовывоза составила 75,9% от онлайн-продаж группы в I квартале 2019 г.

Продажи сопоставимых магазинов группы увеличились на 2,2% в I квартале 2019 г. благодаря росту доли цифровых категорий в общем объеме продаж, а также увеличению спроса на дополнительные сервисы и аксессуары. Продажи сопоставимых магазинов «М.Видео» выросли на 1,4%, в то время как «Эльдорадо» показала рост продаж LFL на 4,0% в первом квартале 2019 г.

«Группа "М.Видео-Эльдорадо" в I квартале 2019 г. завершила процесс интеграции – вслед за операционным объединением в 2018 г. компания перешла на одно юридическое лицо и единую ИТ-систему. Общая для двух розничных сетей бизнес-модель в сочетании с конкуренцией в сфере клиентского сервиса, акций и ценовых предложений позволила обоим брендам увеличить продажи год к году на 12%, что выше среднерыночных темпов, и как следствие, группа нарастила свою долю в сегменте бытовой техники и электроники», – сказал президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

«Рост продаж бытовой техники и электроники в России в I квартале 2019 г., по нашей оценке, составил порядка 10%, снижение темпов роста закономерно как результат цикличности развития рынка и стабилизации экономики. "М.Видео" и "Эльдорадо" продолжают сохранять высокие двузначные темпы роста за счет эффективной работы действующей розницы и наращивания продаж новых магазинов, открытых в конце 2018 г., которые еще имеют потенциал дальнейшего развития в течение всего 2019 г., – отметил главный исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Энрике Фернандес. – При сохранении трафика в розничные магазины мы видим растущее влияние интернета на клиентов в процессе покупки. 70% наших покупателей так или иначе используют интернет в процессе выбора техники, но в то же время около 95% всех транзакций завершается в магазинах. Группа "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2018 г. стала крупнейшим публичным е-комм ритейлером не только в своем сегменте, но и на российском рынке в целом, что наглядно доказывает, что эффективная розница является дополнительным драйвером роста онлайн. Дальнейшее развитие цифровой платформы нашего бизнеса в рамках стратегии One Retail позволит "М.Видео" и "Эльдорадо" предложить клиентам не только выгодные цены, но и лучший сервис, впечатления от процесса покупки».

В I квартале 2019 г. группа расширила свою сеть на 14 магазинов, включая 5 «М.Видео», 7 «Эльдорадо» и 2 магазина под брендом m_mobile. Общее число магазинов группы составило 955 на 31 марта 2019 г.