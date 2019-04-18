МТС и «Мегафон» обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G

МТС и «Мегафон» завершили проект по планированию, развитию и эксплуатации сетей связи на подземных станциях Московского метро по схеме RAN Sharing

По данным МТС, это первый совместный проект российских операторов, где RAN Sharing осуществляется в сетях связи всех стандартов – 2G/3G/4G (GSM 900/1800, UMTS 900/2100, LTE 2600/800/1800). Соглашение между «Мегафоном» и МТС предусматривает предоставление услуг связи для абонентов и оказание поддержки в планировании, контроле, развитии и эксплуатации сетей во всех диапазонах связи – 2G/3G/4G.

Метрополитен содействует операторам в развитии сетей современных стандартов на своей инфраструктуре. В план первой очереди проекта вошли 204 подземные станции. На первых из них связь заработала еще в ноябре 2016 г. На станциях, планируемых к открытию для пассажиров, покрытие также будет организовано по схеме RAN Sharing.

«Нам важно создать условия для обеспечения пассажиров надёжной сотовой связью. Мы уделяем внимание не только уже построенным участкам метро, но и тем, что откроются в ближайшее время, чтобы пассажиры всегда оставались на связи с близкими. Для нас было важным именно совместное использование инфраструктуры, так как это ускоряет модернизацию и строительство сетей, позволяет качественно улучшить услуги телефонной связи и передачи данных в метро», — отметили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Ежедневно сетью МТС в московском метро пользуется более двух миллионов абонентов, поэтому обеспечение метрополитена мобильной связью – ключевой проект в регионе для нас, – отметил технический директор региона "Москва" МТС Владислав Медведев. – По нашим подсчетам, совместное развитие и обслуживание инфраструктуры ускорило запуск связи на всех станциях московского метро на полтора-два года. Высокая скорость строительства достигается за счет снижения издержек: до 50% сокращаются расходы на аренду и обслуживание, и до 40% – капитальные расходы на строительство сети. До конца 2019 г. МТС планирует также обеспечить связью стандарта 4G все тоннели метро. Совместное развитие сети в метро доказывает, что модель RAN-Sharing позволяет экономически эффективно и в максимально сжатые сроки обеспечивать качественное покрытие даже на труднодоступных и технологически сложных объектах. Уверен, что этот опыт операторы будут применять и в других сферах».

«RAN Sharing – это долгосрочное и эффективное сотрудничество, основными преимуществами которого являются экономия издержек и увеличение темпов работы на столь сложном и важном инфраструктурном объекте, как московский метрополитен. В частности, оптимизация расходов на строительно-монтажные работы составляет 50%, экономия на закупку комплектов оборудования несколько ниже – порядка 35-40%, для строительства и обслуживания сайтов в подземке мы также распределяем и кадровые ресурсы с партнерами. Мы провели огромную работу на стороне обоих операторов, в процесс были вовлечены команды юристов, коммерческих, технических специалистов. Результат наших совместных усилий уже оправдан, мы это видим по востребованности услуги передачи данных под землей – за прошедший год трафик мобильного интернета наших клиентов на станциях вырос в два раза», – отметил Михаил Каракулин, технический директор территории "Столица" "Мегафона". – Услуги быстрого интернета 4G и качественной голосовой связи доступны абонентам "Мегафона" на всех станциях московского метрополитена. Сегодня наша связь работает уже более чем в 70% перегонов. До конца года мы планируем довести этот показатель до 100%».