Пользователи платформы Sberbank Markets первыми получили доступ к алгоритмическому приказу TWAP (сокр. от time-weighted average price), который равномерно распределяет покупку или продажу валюты по времени и фактически осуществляет исполнение заявки по среднему курсу в платформе за указанный временной диапазон. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Теперь клиенты Сбербанка смогут использовать алгоритмические приказы для заключения конверсионных сделок.

Алгоритм TWAP стал первым в комплексе алгоритмических приказов, которые банк планирует предоставить клиентам для операций с валютой. Подобные приказы позволят клиентам Сбербанка управлять своей валютной позицией с повышенным уровнем автоматизации, контроля и прозрачности.

Пользователь в режиме реального времени может видеть ход исполнения своей заявки и при необходимости снять неисполненный остаток. Использование данного алгоритма позволяет автоматизировать валютные операции клиента при необходимости проведения сделок по среднему курсу за период, или приблизить курсы заключения сделок к публичным бенчмаркам, например, курсам ЦБ РФ. Ранее этот торговый алгоритм был доступен только внутри банка.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков, сказал: «Следуя глобальным трендам, Сбербанк одним из первых в России предоставил возможность исполнения приказов с помощью роботизированных алгоритмов. Алгоритмические приказы широко применяются корпорациями и финансовыми институтами на международных рынках, и теперь они доступны клиентам Сбербанка».

Алгоритмические приказы – это торговые поручения, исполнение которых происходит по заранее известному алгоритму, без участия человека. Все, что требуется от клиента при подаче приказа – указать значения параметров алгоритма.