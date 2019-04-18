Исследование: конвертировать инновации в ощутимый бизнес-результат смогли только 14% компаний

По данным международного исследования Accenture, за последние 5 лет мировые компании потратили на внедрение новых технологий более $3 трлн. Лишь 14% из них смогли достигнуть роста выше рынка – залогом их успеха стала эффективная система управления инновационной активностью, позволившая конвертировать инвестиции в бизнес-результат.

Компания Accenture провела глобальное исследование, посвященное влиянию цифровизации на прибыль компаний. В опросе участвовали топ-менеджеры 840 крупнейших корпораций в 8 странах мира.

Были выбраны более десятка отраслей: биотехнологии, химическая промышленность, электроника и высокие технологии, ПО и платформы, медиа и развлечения, потребительские товары и услуги, розничная торговля, строительство и инженерные услуги, автомобильная промышленность, промышленное оборудование и машиностроение, телекоммуникации, коммунальные услуги, энергетика, металлургия и горнодобывающая промышленность.

В ходе опроса выяснилось, что за период 2012-2017 гг. 28% предприятий увеличили объем инвестиций в инновации более чем на 50%. При этом только 14% компаний из опрошенных продемонстрировали рост чистой прибыли и рыночной капитализации на уровне выше среднего по отрасли. Остальные 86% оценили темпы роста чистой прибыли и капитализации на среднем уровне или ниже среднего в своих отраслях.

Исследование Accenture показывает, что возврат на инвестиции в инновации снизился на 27 % за последние пять лет. 57% респондентов отметили, что даже несмотря на увеличение вложений в новые технологии более чем на четверть, их организациям не удалось добиться опережающего роста. Эксперты Accenture считают, что большинство компаний не успевает за развитием технологий – по мере ускорения темпов изменений увеличивается разрыв между быстрорастущими организациями и остальными компаниями.

По данным исследования, многие компании рассматривают инновации в отрыве от реальных проблем и бизнес-процессов. «Инновации – это не вещь в себе и не модное занятие для PR-целей, а планомерная осознанная деятельность компании, направленная на достижение бизнес-результата на основе применения новых технологий. Ни один проект не должен стартовать, если он не имеет поддержку бизнеса и в нем отсутствует четкое понимание ответа на вопрос «Как результат проекта повлияет на бизнес-показатели?», – отмечает Андрей Скорочкин, управляющий директор, руководитель департамента «Стратегия» Accenture в России.

Проанализировав действия успешных компаний, эксперты Accenture выделили несколько принципов, которые определяют их подход к внедрению инноваций. Во-первых, это готовность к изменениям всех существующих методов работы, сознательно культивируемая в организации на всех уровнях. Во-вторых, это строгая привязка ожидаемых результатов инновационных проектов к финансовым показателям. В-третьих, интерес к прорывным технологиям и возможность агрессивно вкладываться в еще не исследованные области знаний, которые имеют потенциал для создания совершенно новых рынков. В отличие от своих коллег, успешные компании не улучшают поэтапно то, что есть, а вкладываются в создание того, чего еще не существует.

Еще одним отличием наиболее успешных компаний стал системный и интенсивный подход к инновациям: такие организации проводят постоянные и глубокие организационные изменения, помимо создания новых продуктов и услуг. Большинство же опрошенных компаний (53%) обозначили свою инновационную деятельность как «случайную» и отметили, что рассматривают инновации как «вдохновение, особый творческий процесс».

«Изучив работу наиболее быстрорастущих компаний, мы выделили ограниченный перечень общих для всех областей, в которые активно инвестируют деньги и усилия компании лидеры, – отметил Андрей Скорочкин. – Так, основные из них – это гипер-релевантность, постоянное изучение меняющихся потребностей клиентов и адаптация под них; выстраивание и управление экосистемой партнеров; технологическая насыщенность и зрелость; применение новых, гибких форм взаимодействия сотрудников, новых методов управления и развития талантов; выстраивание системы работы с данными и развитие продвинутой аналитики; а также интеллектуальное управление активами для высвобождения ресурсов для последующего реинвестирования в инновационный рост. Как показало исследование, концентрация бизнес-активности именно на перечисленных областях, существенно повышает шансы компаний достигнуть лучшего результата по отношению к конкурентам и быть наиболее успешными в условиях новой экономики».

С полной версий исследования можно ознакомиться по ссылке.