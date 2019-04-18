Adata представила модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4

Adata Technology представила модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4. Новинка оснащена двойным RGB-рассеивателем, площадь подсветки которого несоизмеримо больше конкурентов. Модель D60G поддерживает широкий частотный диапазон 3200-4133 МГц и профили Intel XMP 2.0 для легкого разгона.

Модель D60G может похвастаться самой большой площадью RGB-подсветки среди конкурентов: она покрывает больше 60% поверхности модуля. Большие светорассеиватели вкупе с чарующей многоцветной подсветкой блестяще выделяются среди конкурентов. Внимание также привлекает и уникальный авангардный дизайн самих модулей, включающий X-образную форму и подобную бриллианту многогранную поверхность.

Пользователи могут настроить подсветку под свой игровой процесс, изменяя паттерны, частоту пульсаций, интенсивность света и другие параметры в приложении XPG RGB Sync или любом другом приложении управления RGB-подсветкой от производителя платы.

Модель D60G базируется на качественных чипах с металлическим радиатором и отличается высокой целостностью сигнала, надежностью и стабильностью, что увеличивает срок службы модуля. Поддержка Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0 позволяет быстро разгонять систему: пользователи могут изменять параметры не в BIOS, а прямо в ОС.