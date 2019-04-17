Ростех разработал комплекс для контроля за состоянием взлетно-посадочных полос

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех начал предварительные испытания комплекса для измерения коэффициента сцепления аэродромного покрытия с шасси. Оборудование помогает оперативно подготовить летное поле к эксплуатации и позволяет предотвратить выкатывание самолетов за пределы полосы. Стоимость комплекса будет в несколько раз ниже зарубежных аналогов, применяемых сейчас в российских аэропортах гражданского назначения.

Автоматизированный комплекс представляет собой двухколесное устройство с блоком управления, которое буксируется по взлетно-посадочной полосе с различной скоростью. Прибор измеряет силу торможения колес и фиксирует коэффициент сцепления с поверхностью. Данные о состоянии покрытия в автоматическом режиме передаются оператору.

«Начало серийного производства комплекса запланировано на четвертый квартал 2019 года. Оборудование позволяет своевременно реагировать на изменение состояния полосы, что гарантирует безопасность взлета и посадки воздушных судов. Подобное оборудование необходимо для безопасной эксплуатации всех аэродромов. Сейчас для этих целей в гражданских аэропортах используется преимущественно иностранная техника или отечественное оборудование 70-х годов. Разработка наших специалистов из «Росэлектроники» примерно в 5 раз дешевле зарубежных аналогов, и обеспечивает более высокую точность показаний», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Погрешность измерений российского комплекса не превышает 0,02%. Такой показатель достигается благодаря применению электронно-механического устройства торможения, не имеющего аналогов. Программное обеспечение комплекса формирует архив со всеми результатами измерений. Это позволяет прогнозировать состояние летного поля на основании накопленной статистики. Оборудование разработано «Специальным конструкторско-технологическим бюро по релейной технике» (входит в состав холдинга «Росэлектроника»).

Ранее Ростех создал современный аэродромный комплекс СП-2010 для посадки самолетов в сложных метеоусловиях в любое время суток. В новейшем цифровом комплексе использованы резонаторные антенны и другие ноу-хау, благодаря которым на его работу не влияют влага, осадки и обледенение. По ряду характеристик СП-2010 является лучшим в мире.