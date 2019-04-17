Ростех будет сотрудничать с ГК «Форпост» в области больших данных

Национальный центр информатизации (входит в госкорпорацию Ростех) и группа компаний «Форпост» (входит в «ИКС Холдинг») заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает, в том числе, совместную разработку дорожной карты по большим данным в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Национальный центр информатизации (НЦИ), как центр компетенции Госкорпорации Ростех по цифровым технологиям, и группа компаний «Форпост» будут сотрудничать в области анализа больших массивов неструктурированных данных (big data). Соглашение о сотрудничестве между компаниями подписано 16 апреля. Стороны объединят компетенции и проведут совместные исследования в сфере больших данных с целью развития цифровой экономики России. Соглашение включает в себя участие ГК «Форпост» в разработке дорожной карты по большим данным, оператором создания которой является НЦИ.

«Разработка дорожных карт является национальной стратегической задачей, которую должны сообща решать все участники российского рынка, обладающие ключевыми компетенциями в области сквозных цифровых технологий. Группа компаний «Форпост» - один из лидеров в этой сфере. Совместная работа над цифровой технологией в области больших данных безусловно открывает новые возможности», – сказал генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

В рамках соглашения создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Ростеха, «Форпоста», Ассоциации участников рынка больших данных, органов государственной власти, бизнеса, АНО «Цифровая экономика» и другие. Рабочую группу возглавил заместитель гендиректора «Форпоста» Дмитрий Петров.

«Перед нами стоит основная задача описать перспективные технологии больших данных, а также выявить основные барьеры для их развития и определить меры поддержки. Объединив усилия двух групп компаний мы безусловно сможем подготовить более всеобъемлющий проект дорожной карты», – сказал заместитель генерального директора группы компаний «Форпост» Дмитрий Петров.

31 марта 2019 г. госкорпорация Росатом выбрала компании, которые разработают девять дорожных карт по развитию «сквозных» цифровых технологий для нацпроекта «Цифровая экономика». Исполнителями четырех контрактов из девяти стали дочерние организации Ростеха, которые подготовят дорожные карты по системе распределенного реестра, большим данным, промышленному интернету вещей и технологиям беспроводной связи.

Разработанные Ростехом дорожные карты будут представлены 23 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2019» (ЦИПР-2019), которая пройдёт в Иннополисе (Татарстан).