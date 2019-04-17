Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии

Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2019. Обновление карт Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2019 включает в себя 11 стран: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан.

Карта Азербайджана содержит 4 313 городов и населенных пунктов, из них — 57 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Расширена база полезных объектов: актуальная карта содержит 27 591 POI. Протяженность дорожного графа составляет 35 356 км. Добавлен новый участок трассы M3 с новыми развязками.

Карта Вьетнама содержит 89 852 городов и населенных пунктов, из которых 765 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесены 228 605 POI. Обновлен дорожный граф и актуализирована адресная база страны. Протяженность дорожного графа составляет 396 099 км. Для поиска доступны 1 286 068 уникальных адресов. Актуализирована дорожная сеть и обновлена адресная база страны.

Карта Грузии содержит 4 367 городов и населенных пунктов, из которых 53 города и населенных пункта доступны в адресном поиске. Актуализирована база POI: на карту Грузии релиза Q1 2019 нанесено 5 142 полезных объекта инфраструктуры (заправки, банкоматы, торговые центры, достопримечательности, кафе). Протяженность дорожного графа составляет 81 849 км.

Актуализирована дорожная сеть Грузии. Обновлена адресная информации в следующих городах: Гудаута, Леселидзе, Новый Афон, Пицунда, Сухум, Хеивани и Цандрыпш. На карту Грузии добавлены новые POI достопримечательностей и гостиничных комплексов.

Карта Таджикистана содержит 1 583 города и населенных пункта, из них — 3 города и населенных пункта с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесены 1 922 POI. Обновлен дорожный граф и актуализирована адресная база страны. Протяженность дорожного графа составляет 14 631 км. Для поиска доступны 1 799 уникальных адреса. Актуализированы основные дорожные трассы на территории республики Таджикистан.

Карта Узбекистан содержит 8 115 городов и населенных пунктов, из них — 5 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесены 2 243 POI. Обновлен дорожный граф и актуализирована адресная база страны. Протяженность дорожного графа составляет 63 161 км. Для поиска доступны 103 726 уникальных адресов. Актуализированы основные дорожные трассы на территории республики Узбекистан.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском. Подробная дорожная сеть содержит все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, круговых движений и прочей навигационно-значимой информации.