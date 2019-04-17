J’son & Partners Consulting: выручка российского рынка мобильного информирования составила 22,97 млрд рублей

J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка мобильного информирования 2017-2021 гг. На сегодняшний день в мобильном информировании в сегменте A2P (Application-to-Person) можно выделить две больших подсегмента: SMS-рассылки и информирование через мессенджеры.

В целом выручка рынка A2P мобильного информирования (через SMS-рассылки и мессенджеры) по оценкам экспертов компании J’son & Partners Consulting в 2018 г. составила 22,97 млрд руб. Рынок продолжит динамично расти и достигнет к 2021 г. почти 37 млрд руб.

SMS-рассылки являются одним их основных, хорошо зарекомендовавшим себя способов мобильного информирования и инструментом мобильного маркетинга. В отличие от отрицательных прогнозов на развитие общемирового рынка SMS в России услуга демонстрирует устойчивую тенденцию к росту.

Основным драйвером будет развитие сегмента банковских информационных рассылок, на что влияет рост мобильной аудитории и развитие мобильных платежей. Ритейл, визовые центры, посольства, государственные структуры также не откажутся от рассылок SMS, так как они обеспечивает надежность доставки информации клиенту.

Основным конкурентом SMS-рассылок на рынке клиентских уведомлений в сегменте A2P являются мессенджеры, что повторяет общемировую тенденцию. В России, по данным опроса, проведенного J'son & Partners Consulting в 2018 г., в пятерку наиболее популярных мобильных мессенджеров и соцсетей вошли «Вконтакте», Whatsapp, Viber, Telegram и Skype).