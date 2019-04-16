ВТБ вошел в состав учредителей АНО «Цифровая экономика»

Органами управления банка ВТБ и АНО принято решение о вступлении в состав учредителей АНО «Цифровая экономика». В настоящее время необходимые документы проходят регистрацию в Минюсте России.

Включение в состав учредителей АНО позволит ВТБ вести продуктивный диалог с государством и участвовать в принятии ключевых решений по развитию передовых цифровых технологий.

АНО «Цифровая экономика» является основной площадкой для диалога государства и бизнес-сообщества по вопросам выработки общей стратегии и реализации мероприятий, предусмотренных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках реализации нацпрограммы представители бизнеса участвуют в работе по шести федеральным проектам: кадры для цифровой экономики, информационная инфраструктура, информационная безопасность, цифровые технологии, нормативное регулирование, цифровое государственное управление.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова отметила: «Сейчас у бизнеса появилась уникальная возможность участвовать в формировании нормативной базы и принятии решений в области стратегического развития и внедрения новейших цифровых технологий, а также новых подходов к информационному взаимодействию государства и бизнеса. Уверена, что наш опыт и ИТ-компетенции по созданию высокотехнологичных продуктов и сервисов будут востребованы в рамках построения цифровой экономики».