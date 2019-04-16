ВСС первой на рынке представляет инновационное решение — платформу масштабируемых программно-определяемых серверов

Компания ВСС, эксперт в области цифровой трансформации, представляет платформу масштабируемых ПОС — программно-определяемых серверов, необходимых для создания нового ИТ-ландшафта для обработки стремительно растущих больших данных в самых различных сферах. Актуальное решение построено на базе технологии обратной виртуализации, реализованной для промышленного использования компанией TidalScale.

Консалтинговая компания Gartner отметила TidalScale как лучшего производителя решений для облачных вычислений, а международная аналитическая компания IDC включила разработку в топ передовых инновационных продуктов для повышения эффективности использования серверного оборудования. Компания ВСС оценила потенциал новаторской разработки и заключила соглашение о сотрудничестве с TidalScale, став единственным официальным представителем в России и странах СНГ.

Внедрение платформы масштабируемых ПОС позволяет радикально сократить стоимость создания и обслуживания вычислительной инфраструктуры, повысить ее гибкость и надежность за счет отказа от использования вертикально масштабируемых SMP-серверов и заменой их виртуальными серверами на основе стандартной архитектуры х64. Принцип работы построен на объединении множества однородных 2-4-процессорных серверов в набор программно-определяемых серверов, функционирующих под управлением единого образа операционной системы. Платформа компании ВСС подходит для корпоративных клиентов, которые уже эксплуатируют собственные дата-центры или планируют переходить на конвергентную архитектуру, для биллинговых и банковских систем (АБС), для развития существующих и построения новых полностью программно-определяемых ЦОД, для замены больших многопроцессорных машин при создании систем SAP и Oracle и прочих ресурсоемких задач.

«В эпоху глобальной цифровизации ресурсов большинству крупных компаний и предприятий необходимо постоянно наращивать объемы вычислительных мощностей, так как от этого напрямую зависит скорость обработки информации. Поэтому мы уверены — будущее за платформой масштабируемых ПОС, — комментирует генеральный директор ВСС Игорь Никифоров. — Внедрение платформы позволит избежать зависимости от больших машин, заменив их стандартными однородными 2-4-процессорными серверами. Синергетический эффект от внедрения выражается в радикальном снижении стоимости создания и владения вычислительной инфраструктурой с одной стороны, и неограниченными возможностями масштабирования, повышением уровня производительности, гибкости и надежности — с другой. При этом не потребуется кардинальных реформ в ИТ-инфраструктуре — все приложения, работающие на Linux совместимых операционных системах, будут работать без внесения изменений».

«Мы уверены, что в результате нашего партнерства с компанией ВСС технология ПОС получит широкое распространение на российском рынке и в странах СНГ, — говорит Дэйв Ферретти, коммерческий директор TidalScale. — Программно-определяемые серверы в полной мере отвечают концепции программно-определяемого центра обработки данных, который прежде существовал лишь в виде программно-определяемых сетей и систем хранения данных. Один из инвесторов TidalScale и изобретатель миникомпьютеров Гордон Белл заявил: "Программно-определяемые серверы – то, какими будут все серверы в будущем"».