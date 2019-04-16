 

ТГК-1 готовится к внедрению риск-ориентированного планирования ремонтов

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«РСМ-системы» совместно с «Территориальной генерирующей компанией №1» (ТГК-1) завершили первую фазу научно-исследовательской работы по созданию системы управления производственными активами с применением индексов технического состояния.

Данная фаза предусматривала проведение детального обследования существующей в компании системы управления активами, прикладных информационных систем, действующей нормативно-методической базы, имеющихся данных и нормативно-справочной информации об оборудовании и процессах.

Обследование проводилось в целях подготовки к разработке и реализации методик и нормативно-справочной информации (НСИ) для риск-ориентированного подхода в управлении производственными активами ТГК-1.

Целью разработки и реализации методик и НСИ, запланированные в следующей фазе, является внедрение единых подходов к процессам расчета оценки технического состояния оборудования; расчета оценки потенциального ущерба и риска; объемно-календарного планирования программы ремонтов с учетом стратегий ремонта, оценок риска, ограничений и целевых КПЭ а также анализа эффективности программы ремонтов.

В рамках проведения обследования была выполнена оценка текущего уровня зрелости компании в части управления активами в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р 55.0.0х-2014 «Управление активами», определены состав оборудования, оказывающего наибольшее влияние на риски, и перечень методик, рекомендуемых к разработке в рамках стандарта организации по управлению активами.

При проведении обследования применялись современные стандарты и методологии в области управления активами и их надежностью, качеством, рисками.

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